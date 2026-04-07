La Catedral de Pamplona acoge una exposición "única y jamás realizada en España" sobre los códices medievales - ARZOBISPADO DE PAMPLONA Y TUDELA

PAMPLONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Pamplona acoge desde este lunes 'Lux et Devotio, maravillas medievales', una exposición "única y jamás realizada en España", según sus comisarios, Juan José Ayape, experto que acumula treinta años estudiando el mundo de los códices medievales, y Javier Mingorance Nepote, impresor y fundador del taller de artesanía medieval Momentum Medievalis.

La relevancia de los manuscritos de la exposición "no está solo en los textos que transmiten, sino también en la historia que arrastran consigo, ya que son fuentes del saber, recopilaciones del conocimiento de la época y fruto de siglos de investigaciones".

Son, "en definitiva, imágenes y textos que nos hacen viajar al pasado y en los que conviven caballeros medievales, cortes reales, médicos, escribanos y otros personajes que nos transmiten todo el saber de la antigüedad y el medievo que ha llegado hasta nuestros días".

La exposición incluye ejemplares como el Libro de Horas de Ana de Bretaña, la "joya de la exposición", un manuscrito destinado a la mujer que fue reina de Francia en dos ocasiones, con Carlos VIII y con Luis XII. Hoy en día es "uno de los tesoros" de la Bibliothèque Nationale de Francia y los historiadores del arte lo consideran "uno de los libros de horas más excepcionales que existen".

Otros ejemplares destacados son, por ejemplo, el Beato de Liébana, basado en un escrito del año 776 por un monje "obsesionado por la inminente llegada del fin del mundo". El códice, encargado en 1047 por el rey Fernando I, aporta imágenes a ese texto.

O también el Codex Calixtinus, del siglo XII, que incluye una guía del Camino de Santiago Francés y que se conserva en el archivo de la Catedral de Santiago de Compostela. También la Biblia de Sancho el Fuerte, conocida como Biblia de Pamplona, datada en 1197.

O el Libro del Axedrez, dados e tablas, de Alfonso X el Sabio, un compendio de juegos que se compone de tres partes: la dedicada al ajedrez, que representa al intelecto; la de los dados, al azar; y la de las tablas, que es una combinación de ambos.

También figuran las Cantigas de Santa María, escritas en galaicoportugués en la segunda mitad del siglo XIII, un conjunto de 417 composiciones en honor a la Virgen María.

HORARIO Y CONFERENCIAS

La exposición permanecerá abierta en el refectorio de la Catedral de Pamplona hasta el 18 de abril, entre las 10.30 y las 19 horas, el mismo horario del Museo de la Catedral.

Para acceder habrá que adquirir la entrada a la Catedral, que tiene un coste de cinco euros, con descuentos especiales para peregrinos, jóvenes, niños, pensionistas y grupos.

Además, este martes y el viernes de la próxima semana -17 de abril- se podrá asistir gratuitamente a la conferencia titulada Libro de Horas de Ana de Bretaña, a las siete de la tarde, con la entrada por la calle Dormitalería.

Los ponentes serán los comisarios de la exposición, Javier Mingorance, que hará una breve introducción al mundo de los códices, y Juan José Ayape, que pronunciará una conferencia sobre el códice más relevante de la muestra.