La catedrática de Prehistoria María Amor Beguiristain recibe el premio Txondorra Carbón Vegetal por su trayectoria

La catedrática de Prehistoria María Amor Beguiristain recibe el premio Txondorra Carbón Vegetal - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

María Amor Beguiristain ha recibido el premio Txondorra Carbón Vegetal, que entrega la Asociación de Amigos del Olentzero, en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra. El galardón reconoce la trayectoria profesional de esta catedrática de Prehistoria, con más de 40 años dedicados a la docencia y divulgación del patrimonio histórico y cultural.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha sido el encargado de hacerle entrega del premio, en un acto celebrado este martes en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial de Pamplona.

El acto ha contado con la presencia de la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, y el portavoz de la Asociación de Amigos del Olentzero, Xabier Martínez, además de miembros de la Corporación municipal y de la asociación.

También ha participado parte del jurado del premio, del que han formado parte el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, como presidente, y como vocales Susana Irigaray, directora del Servicio de Museos en representación de la consejera Esnaola; Roldán Jimeno y Naiara Ardanaz, como representantes de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad de Navarra; el presidente de la Asociación de Periodistas de Navarra, Patxi Pérez; Laura Iantzi, representante de la Asociación Pastores en América e Irantzu Vázquez, en representación de la Fundación Caja Navarra.

El jurado eligió a María Amor Beguiristain como merecedora del premio Txondora Carbón Vegetal, "por preservar y estudiar modos de vida sostenibles ligados al territorio; por reivindicar el valor del saber tradicional y comunitario; por enraizar la cultura científica en la historia de Navarra; y por poner en valor lo local como eje para entender lo social y lo humano", tal y como recoge el acta de elección. Su trabajo docente, investigador y divulgativo se ha centrado en la arqueología prehistórica, la etnografía y el megalitismo.

Por su parte, Asiron ha destacado la importancia de disciplinas como la prehistoria y la etnología "que nos recuerdan que la memoria no pertenece solo a los libros o a los grandes relatos, sino también a los gestos cotidianos, a los ritos, a los objetos, a las formas de vida y a los relatos transmitidos de generación en generación". "Nos ayudan a comprender que no solo somos lo que heredamos, sino lo que somos capaces de cuidar y transmitir", ha indicado.

En este sentido, ha destacado la trayectoria docente de Beguiristain, desde el curso 1973/1974 hasta este mismo año, y la labor que ahora emprende como profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra.

"Su trayectoria ha sido la de una convencida defensora del valor de las humanidades y del conocimiento de nuestro pasado", ha resaltado.

La ceremonia ha contado con un intercambio de obsequios. Mientras el alcalde Asiron le entregaba a María Amor Beguiristain Gúrpide el premio Txondorra, ésta ha entregado al alcalde un ejemplar de la obra 'Calendario festivo tradicional. Ciclo de invierno-Atlas Etnográfico de Vasconia', que ella ha dirigido.

El acto ha incluido música de txistu y danzas. En concreto, la música ha corrido a cargo de Ainara Martínez Ramírez y Aitor Urkiza Cirauqui, y las danzas de Mirari Lanza Balda y Matías Muñoz Esquinas. Además, se ha cantado la canción tradicional del Olentzro 'Horra horra'.

UN PREMIO A LA "TRANSMISIÓN Y EL COMPROMISO CON LA CULTURA NAVARRA"

El premio Txondorra Carbón Vegetal busca "reconocer el conocimiento y la preservación de la cultura popular y tradicional navarra y vasca, así como su transmisión".

Por ello, "la memoria, el rigor intelectual y el compromiso con la cultura y las tradiciones son los valores que destacan en todas aquellas personas que han sido reconocidas en lo lago de las once ediciones del premio".

La Asociación de Amigos del Olentzero, junto con el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, puso en marcha estos premios en 2015, como "reconocimiento a la trayectoria profesional de personas o instituciones que trabajan en la defensa y promoción de las tradiciones y de la cultura popular".

El primer premio Txondorra recayó en el pueblo de Lesaka y, a título póstumo, en el fundador de las Juventudes de San Antonio, Andoni Santamaría. Año tras año, se ha buscado "resaltar la labor de personas cercanas al ámbito de la etnografía, etnología, el folklore y la cultura vasconavarra".

Han sido reconocidos, entre otros, los etnógrafos Joxe Ulibarrena, Juan Antonio Urbeltz y su mujer, Marian Arregi; el periodista Gabriel Imbuluzqueta, el historiador Fernando Hualde, el que fuera el maestro de la Capilla de Música de la Catedral, Aurelio Sagaseta, o el grupo Ortzadar Euskal Folklore Elkartea, entre otros.