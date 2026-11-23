PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO Navarra ha ganado recientemente las elecciones sindicales en las empresas Hortícola D'aucy, Vibracoaustic, Gelagri, Bingos de Navarra, Helphone y Baños de Fitero, que contarán con mayorías de éste sindicato en los comités de empresa los próximos 4 años.

En concreto, la organización sindical ha logrado la victoria en Helphone, empresa de 'call center' situada en Artica. Las siglas de CCOO han conseguido nueve de los 13 miembros del comité. En las últimas elecciones en esta empresa, en 2022, el sindicato obtuvo cinco representantes.

CCOO también ha conseguido la victoria en Baños de Fitero. La central ha logrado siete de los nueve representantes que se escogían en estas elecciones y ha incrementado en cuatro representantes su resultado anterior, según ha explicado el sindicato en una nota.

En la industria, en Hortícola D'aucy, sita en Monteagudo, CCOO refuerza su liderazgo, aumentando su representación de tres a cuatro miembros de comité. Lo mismo ocurre en Vibracoustic (planta de automoción alemana ubicada en Cascante), donde la organización sindical también ha aumentado de tres a cuatro su representación.

En Gelagri (empresa agroalimentaria), CCOO se mantiene líder con seis representantes sindicales y en Bingos de Navarra, ha obtenido el único delegado en juego.

CCOO ha destacado que con estos resultados "las personas trabajadoras han refrendado el trabajo diario de estas siglas" y ha destacado que aspira a ser "la herramienta para organizar a las personas trabajadoras en estos centros de trabajo.

Para el sindicato, contar con delegados y miembros de comité es "fundamental". "Ésta es la mejor forma de equilibrar el poder de las personas trabajadoras frente a los intereses empresariales", ha asegurado.

Durante estos meses se celebra en España el proceso de concentración de elecciones sindicales. Entre septiembre de este año y junio del próximo se celebran más de 700 procesos electorales en los centros de trabajo de Navarra. "Las personas que salgan elegidas en estos más de 700 procesos electorales tienen ante sí la obligación de representar a sus compañeros y compañeras de trabajo ante la empresa. Contar con representación sindical es la mejor manera de protegerse colectivamente", ha explicado CCOO, que ha destacado que es "el sindicato más votado en el conjunto del Estado, con más de 110.000 delegados y delegadas de personal". "El 34% de los representantes sindicales en el país defienden las siglas de CCOO", ha señalado.