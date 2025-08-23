CEIN busca emprendedores y empresas que quieran mejorar su ciberseguridad

Imagen de la última edición del programa de ciberseguridad de CEIN e INCIBE. - CEIN

PAMPLONA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sociedad pública CEIN, dependiente del departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, ha abierto la segunda edición de un programa que busca ayudar a profesionales a implantar la ciberseguridad en sus proyectos. Este proyecto está realizado en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

El programa está dirigido a personas emprendedoras y empresas de cualquier sector con proyectos que integren la ciberseguridad en cualquiera de sus facetas. Su objetivo es acompañarles en la incorporación de esta materia desde las primeras fases. De esta forma podrán proteger sus datos y propiedad intelectual, acceder a mercados que exigen altos estándares y destacar frente a la competencia, ha destacado CEIN en una nota.

El programa es parte de la iniciativa INCIBE Emprende, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la financiación de los Fondos Next Generation-EU.

En esta segunda edición se seleccionarán 20 proyectos que participarán en un itinerario especializado con una duración de 12 semanas (septiembre - diciembre 2025). Las personas participantes recibirán un diagnóstico inicial y un plan a medida, además de 24 horas de formación práctica en grupo y 24 horas de mentoría personalizada con expertos en ciberseguridad.

El programa se completa con actividades de networking, visibilidad y un DemoDay final, en el que podrán presentar sus avances. Además, las iniciativas que completen el itinerario obtendrán la certificación como Empresa Incubada por INCIBE. La modalidad será presencial u online.

Las inscripciones para formar parte de esta edición estarán abiertas hasta el próximo 8 de septiembre de 2025, a través de la web https://www.cein.es/incubacion-ciberseguridad/.