PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEN, Manuel Piquer, ha afirmado que las subidas salariales de funcionarios y del SMI deberían aplicarse "junto con otras medidas", como las relacionadas con el absentismo, y que "sería mejor" abordarlas "fuera de periodos electorales".

Así lo ha indicado este miércoles, en respuesta a los medios de comunicación, antes de participar en la jornada 'El futuro del empleo en Navarra'.

Al ser preguntado sobre si suscribe las declaraciones del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, que ayer martes criticó ambas medidas aprobadas por el Gobierno central, Piquer ha respondido que "yo siempre suscribo lo que dice CEOE, lo tengo que hacer". "Y si además entro un poquito en el fondo, medidas en este periodo preelectoral, si tienen un sentido electoral, no sería muy correcto", ha añadido.

Además, según ha señalado, "tenemos abierta una mesa para hablar de un salario en Navarra". "Nos puede parecer bien o no, pero, en definitiva, yo creo que cuando se habla de salario tenemos que hablar de otras cosas. Tenemos que hablar de los efectos que tiene el salario en las contraprestaciones en materia de seguridad social, el coste añadido que tiene en materia de impuestos... Estamos subiendo los salarios, pero tenemos que deflactar las tablas del IRPF. Es decir, eso es mucho más amplio que simplemente '¿está de acuerdo con la subida del salario?'". "Pues así en principio, podría decir que sí, pero junto con otras medidas", ha remarcado, tras añadir que "tenemos otros problemas, como el absentismo".

"Todo eso lo tenemos que tratar en las mesas, para mejorar las condiciones laborales en orden al salario, a la jornada, y también a la efectividad en el tiempo de trabajo, el absentismo y demás. Yo creo que esas medidas hay que tratarlas en conjunto, y sería mejor hacerlo fuera de periodos electorales", ha manifestado.