La CEN muestra su "preocupación" por "las noticias sobre el borrador de la planificación eléctrica del Ministerio"

PAMPLONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial Navarra (CEN) ha mostrado este viernes su "preocupación sobre el resultado de la reunión" mantenida entre el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España y el Departamento de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra dentro de la ronda de encuentros que el Ministerio mantiene con las comunidades para compartir el escenario técnico de partida de la Planificación eléctrica con horizonte 2030, antes del inicio de la audiencia pública.

En una nota de prensa, desde la CEN han mostrado su "preocupación por las noticias sobre el borrador" de la planificación eléctrica del Ministerio y han destacado que el suministro energético "es un factor estratégico de primer orden para el futuro de nuestra comunidad".

"La limitación en el crecimiento de capacidad comprometería de forma directa el potencial desarrollo de nuevos proyectos empresariales, la atracción de inversiones y, en definitiva, el crecimiento económico de Navarra. Sería una muy mala noticia que, por esta limitación, no se pudieran cubrir las potenciales necesidades de futuras inversiones limitando el crecimiento del tejido productivo de nuestra Comunidad", han remarcado.

También han subrayado que la industria navarra "supone aproximadamente un tercio del PIB foral y es clave en el desarrollo económico y, por lo tanto, necesitamos una capacidad eléctrica robusta y con el suficiente margen de crecimiento que permita atraer nuevos proyectos".

"Confiamos, tal y como ha señalado recientemente el consejero de Industria, Mikel Irujo, en que se abran nuevas rondas de reuniones y que esta demanda, plenamente justificada y absolutamente necesaria para garantizar nuestra competitividad, sea atendida por el Ministerio", han añadido.

Según han remarcado, "el futuro de Navarra y de su tejido empresarial depende en gran parte de que se garantice una dotación energética suficiente y con margen de crecimiento para atraer nuevas inversiones". "Distingamos Navarra", han reivindicado.