CEN respeta la huelga pero considera que "nada tiene que ver con el mundo de la empresa": "No lo compartimos"

PAMPLONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEN, Manuel Piquer, ha afirmado, de cara a la huelga general del 11 de noviembre en defensa de la vivienda, que "respetamos el derecho de huelga, como no puede ser de otra manera", porque "es un derecho fundamental", pero "no lo compartimos" porque a su juicio "nada tiene que ver con el mundo de la empresa".

Durante una rueda de prensa ofrecida junto al presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, Javier Taberna, Piquer ha señalado, en respuesta a los medios de comunicación sobre cómo ven la jornada de huelga convocada para este miércoles, que "no la vemos". "Creemos que es una huelga cuyo origen nada tiene que ver con el mundo de la empresa que nos concita y nos corresponde. En ocho años no se ha hecho ninguna huelga en relación con un tema de vivienda", ha indicado.

Según ha trasladado, "las empresas también estamos gravísimamente afectados por la vivienda, porque tenemos problemas para reclutar a personas porque no tienen lugares para vivir". "Creemos que es uno de los problemas más serios que tenemos que afrontar y no sé por qué somos el chivo expiatorio de este problema, sinceramente, creemos que al revés. Se podían haber tomado otras medidas mucho más efectivas, igual trabajar ese día y con eso constituir un fondo para ayudar a esas personas que lo necesiten", ha manifestado.

Sin embargo, ha destacado que "respetamos el derecho de huelga, como no puede ser de otra manera". "Es un derecho fundamental y nosotros lo respetamos, pero en este momento y por estas circunstancias, sinceramente, no lo compartimos", ha subrayado.

Ha añadido Piquer que "yo ya he intentado hablar con los sindicatos que nos corresponden territorialmente y trasladarles esta opinión". "Los reunimos aquí, en esta casa, para decirles que no nos parecía oportuno, el momento oportuno, la situación oportuna. Hemos vivido circunstancias muy graves recientemente. Yo creo que haber dado un paso en ese sentido les hubiera dado más de lo que creo que les va a dar la huelga. Pero yo tengo que respetar ese derecho, como no puede ser de otra forma, sin compartirlo", ha añadido.

Preguntado sobre si temen que se produzcan altercados, Piquer ha respondido que "esperemos que no". "No nos lo merecemos, porque no somos el objeto de esto. No nos lo merecemos, no debería ser así. Y de la misma forma que está el derecho de huelga, está el derecho al trabajo. Seamos demócratas, realmente demócratas, y permitamos trabajar a quien quiere y hacer huelga al que considere que así se protege mejor sus derechos", ha trasladado.

Por su parte, Javier Taberna ha afirmado que "yo estoy con la CEOE cuando ha dicho que es ilegal" y "no reúne los requisitos para una huelga legal, ya que contraviene el principio" de que la huelga se convoque "por intereses laborales". "Y lo ha dicho por activa y pasiva todo el mundo. Es una huelga política", tras añadir que es, además, "por razones que no tienen sentido". "Por lo tanto, no solamente es por motivos espurios, sino que creemos que es ilegal y tiene unas consecuencias una huelga ilegal, sin duda", ha dicho.

En este sentido, ha señalado que "que es una huelga política no lo he dicho yo, sino que lo están diciendo ellos mismos, y por lo tanto yo me atengo a lo que dicen, que ese es el objetivo". "Una manifestación es totalmente democrática, que se manifieste la gente y que exprese esas opiniones, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero una huelga va en contra de muchos intereses también de los propios trabajadores y, evidentemente, hacen un daño, en muchos casos, irreparable a las empresas en momentos, además, con tanta dificultad como ahora. No se entiende. En estos momentos no se entiende por nadie", ha criticado.