CEN traslada al Gobierno central la "importancia" del Canal de Navarra para "el futuro económico y empresarial"

Imagen del encuentro - CEN

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Confederación Empresarial Navarra (CEN), integrada por su presidente, Manuel Piquer, su vicepresidenta, Laura Sandúa, y su secretario general, Carlos Fernández Valdivielso, han mantenido en Madrid un encuentro con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán Fernández, y la directora general del Agua, María Dolores Pascual Vallés en el que han abordado "la situación y perspectivas de la segunda fase del Canal de Navarra".

La reunión, según han informado desde la CEN en un comunicado, "se enmarca en la voluntad de CEN de mantener una interlocución directa y constructiva con las administraciones públicas sobre las infraestructuras estratégicas para el desarrollo económico y social de Navarra".

El objetivo de la delegación empresarial es "conocer de primera mano el estado actual de las actuaciones, los trámites pendientes y las previsiones existentes en relación con el desarrollo de la segunda fase del Canal de Navarra, para poder trasladar información rigurosa y actualizada a las empresas y asociaciones integradas en la Confederación".

CEN considera "especialmente relevante" disponer de "la mayor certeza posible" acerca de una infraestructura que "trasciende al propio sector agrario y que tiene implicaciones para la competitividad, el desarrollo territorial y las posibilidades de crecimiento de una parte importante de la economía navarra".

El encuentro "cobra especial relevancia" ante "la preocupación existente entre empresas y profesionales vinculados al sector agrario, ganadero y agroalimentario, para los que la disponibilidad y gestión eficiente de los recursos hídricos constituye un elemento esencial para su actividad, su capacidad de inversión y su planificación a medio y largo plazo".

Para el presidente de CEN, Manuel Piquer, "el objetivo de este encuentro es escuchar, conocer con precisión en qué situación se encuentra el proyecto y trasladar la sensibilidad del tejido empresarial navarro".

"Las empresas necesitan información y horizontes previsibles para adoptar decisiones en el día a día, de inversión y planificar su futuro", ha indicado.

Piquer ha subrayado que "el Canal de Navarra debe contemplarse desde una perspectiva amplia". "Hablamos de agua, pero también de actividad económica, competitividad, cohesión territorial y capacidad para generar oportunidades en zonas de Navarra en las que el sector ganadero y la industria agroalimentaria tienen un peso determinante", ha dicho.

INFORMACIÓN Y DIÁLOGO INSTITUCIONAL

Desde CEN se valora "positivamente" la "posibilidad de mantener una interlocución directa" con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y de "poder trasladar las inquietudes que están llegando a la organización empresarial desde distintos sectores".

La Confederación considera que "el diálogo y la coordinación entre las administraciones y los agentes económicos y sociales resultan fundamentales en proyectos de esta dimensión" y entiende que "ofrecer información clara sobre su evolución contribuye también a generar confianza y certidumbre entre las empresas".

"Nuestra responsabilidad como organización empresarial es recabar información fiable, trasladar las necesidades que nos expresan nuestras asociaciones y empresas y favorecer una interlocución constructiva que permita avanzar", ha señalado Piquer.

Además, "el acceso a recursos e infraestructuras adecuados constituye un factor de especial importancia para favorecer el mantenimiento de la actividad económica, la inversión y el empleo en distintas zonas de la Comunidad foral".

Por ello, CEN afronta el encuentro "desde una posición de colaboración institucional y búsqueda de información, con la voluntad de contribuir a que el tejido empresarial navarro conozca con la mayor precisión posible la situación del proyecto y sus próximos hitos".