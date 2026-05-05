Un centenar de bares participan, a partir de este viernes, en la IX Semana de la Croqueta de Navarra

Presentación de la Semana de la Croqueta. - SEMANA DE CROQUETA

PAMPLONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 102 bares de doce localidades participarán en la IX Semana de la Croqueta de Navarra, que arranca este viernes, día 8 de mayo, y se prolonga hasta el día 17. Las elaboraciones, realizadas de forma singular para esta edición, pueden ser tradicionales, innovadoras y además hay versiones sin gluten y sin lactosa.

La iniciativa gastronómica, organizada por Harinas Urdánoz, la Asociación del Casco Antiguo de Pamplona y la Asociación de Hostelería ANAPEH, ha sido presentada este martes. Cuenta con la colaboración de Ayuntamiento de Pamplona, Bodegas Gran Feudo, Aceite Urzante, Kaiku, la Cerveza 18/70 La Rubia, Chovi, La Culinaria, Cooperativa de Hostelería de Navarra y es subvencionada por el Gobierno de Navarra.

Álvaro Urdánoz, representante de Harinas Urdánoz, ha intervenido en nombre de los organizadores para destacar que "este año hemos llegado una cifra récord y para la organización es una gran satisfacción la buena acogida de los hosteleros que se suman a esta iniciativa". "Es que es un evento popular en el que participan públicos de todas las edades que salen a la calle a probar las croquetas con sus rutas marcadas en el folleto", ha expuesto.

Por su parte, Paula del Río, responsable de marketing de La Culinaria, ha explicado que, tras la "excelente" acogida de la croqueta ganadora de 2025 en los supermercados, este año volverán a ofrecer al vencedor de la Semana de la Croqueta la oportunidad de lanzar su receta al mercado. "Nuestro objetivo es poner en valor el talento local, acercando creaciones únicas al consumidor", ha comentado.

Andrés Conde, ganador de la Semana de la Croqueta 2025 y propietario de La Ideal Mar, ha declarado que el galardón obtenido en la edición anterior les ha llevado nueva clientela y visibilidad. Además, ha recalcado que "el hecho que estuviera en los supermercados, accesible a todos los consumidores, ha sido muy gratificante".

A la presentación han acudido también Mikel Armendáriz, concejal Ayuntamiento de Pamplona, que ha destacado que "en este ambiente pre-sanferminero, una iniciativa consolidada como La Semana de la Croqueta es muy importante para la ciudad, que se extiende por todos los barrios de Pamplona y es un escaparate de una oferta gastronómica en miniatura de calidad que ofrecen los bares". Además, ha añadido que se trata de "un plan perfecto para las familias, que recuerdan con una croqueta momentos que han vivido con sus abuelas en torno a una receta tradicional".

La Semana de la Croqueta cuenta con la participación de 102 bares agrupados por los diferentes barrios de Pamplona y las localidades de Burlada, Villava, Huarte, Barañáin, Valle de Egües, Ayegui, Puente la Reina, Estella, Olite, Arbizu, Alsasua.

PREMIOS

Las elaboraciones de la Semana de la Croqueta serán valoradas por un jurado que recorrerá todos los bares participantes. En esta ocasión se han confeccionado nueve grupos de jurados de calle y serán ellos quienes dictaminen las elaboraciones finalistas.

El jurado de la final estará compuesto por David Yárnoz, del restaurante Molino de Urdániz, Verónica Rodero, del restaurante Rodero, Jaione Aizpurua, jefa de sala del Restaurante Kabo, Javier Díaz, del restaurante Alhambra, Sarai Salas, de la Culinaria, Jorge Sauleda y Roberto Cámara, periodista.

El miércoles, 20 de mayo, se celebrará la final en Cooperativa de Hostelería de Navarra en Burlada, donde el jurado procederá a la selección de las croquetas premiadas.