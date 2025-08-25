El Centro de Salud de Erripagaña sale a licitación por 9,67 millones de euros

Recreación de la entrada principal al Centro de Salud de Erripagaña. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Portal de Contratación va a publicar en los próximos días la licitación de las obras del Centro de Salud de Erripagaña, que conllevará una inversión de 9.676.511,82 euros (IVA incluido) y tendrá un plazo de ejecución de 18 meses.

El Gobierno de Navarra va a autorizar este miércoles el expediente que acelera el trámite de contratación de esta infraestructura sanitaria que contará con una superficie construida total del edificio de 3.835 m2, aproximadamente, en la avenida Erripagaña s/n en Burlada. Esta parcela actualmente no cuenta con ninguna edificación por lo que estaría lista para ejecutar las obras previstas, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

El programa funcional descrito se desarrolla en tres plantas y un pequeño aprovechamiento en cubierta. En planta baja se situará admisión, parte del área de Atención Primaria, área de personal, locales de servicios y usos múltiples; en la primera planta el resto del programa de Atención Primaria y el centro de atención a la salud sexual y reproductiva (CASSYR); y en el sótano y en la cubierta diferentes locales para las instalaciones.

El área asistencial de Atención Primaria contará con nueve consultas de medicina de adultos, ocho consultas de enfermería de adultos, cuatro consultas de pediatría, cuatro consultas de enfermería de pediatría, tres consultas especiales (urgencias, procedimientos y extracciones), una consulta de fisioterapia, tres consultas MIR, EIR, también tendrá circuito independiente para paciente respiratorio (dos consultas, sala espera, aseos y almacén), despacho para trabajo social y despacho para psicología, además de las áreas de apoyo (aseos, salas de espera, oficio).

En el área asistencial del Centro de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva se construirán cuatro consultas de matrona, una consulta de enfermería, cuatro consultas de ginecología y dos consultas para educadores sociales, además de las áreas de apoyo (aseos, salas de espera, oficio, almacén).

Para la redacción del correspondiente proyecto, se convocó una licitación pública de servicios de arquitectura, ingeniería y planificación, resultando adjudicatario el equipo formado por los arquitectos Andrés Martínez Tejada y Javier Andrés Larraz Andía, en colaboración con Jimena López Martínez, María Aznárez Álvarez y Naven Ingenieros S.L. Ingeniería.