Cerca de 500 personas han disfrutado este verano de las visitas guiadas al Palacio de Navarra

Javier Remírez recibe a los ciudadanos de una de las visitas guiadas al Palacio. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 500 personas han podido disfrutar de las visitas guiadas al Palacio de Navarra organizadas este verano con el objetivo de dar a conocer la sede del Gobierno foral, ubicada en la avenida Carlos III de Pamplona. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Ejecutivo, Javier Remírez, ha participado en uno de los 14 recorridos por las principales dependencias históricas de este edificio, construido a mediados del siglo XIX.

Durante su intervención de bienvenida al grupo al que acompañó, el vicepresidente Remírez destacó la importancia de abrir a la ciudadanía este espacio de trabajo del Gobierno de Navarra, símbolo destacado de la Comunidad foral y de su autogobierno, que es además escenario de entregas de premios, recepciones, reuniones y visitas.

En total, este verano se han inscrito a estas visitas en castellano y euskera un total de 490 personas, 304 de ellas mujeres y 186 hombres.

Durante los recorridos que se organizan cada verano, los visitantes pueden conocer estancias como el Salón del Trono, el espacio más emblemático que recoge los episodios históricos más importantes del Reino de Navarra. También visitan el Salón Verde, de estilo rococó, o el Salón de Retratos, con aire de salón inglés, además del antiguo Salón de Sesiones con murales de Gustavo de Maeztu y el Salón Institucional.

En el recorrido se pueden ver obras de pintores reconocidos, como Francisco de Goya, Federico Madrazo, Antonio María Esquivel o Vicente López y de artistas navarros como Inocencio García Asarta, Enrique Zubiri, César Muñoz Sola, Tomás Muñoz Asensio o Elena Goñi. El Palacio de Navarra también alberga otras obras de arte como tapices flamencos del siglo XVII diseñados por Pedro Pablo Rubens, mobiliario de distintas épocas y elementos decorativos de gran riqueza.

Este ciclo de visitas guiadas se repite con motivo del Día de Navarra y durante las vacaciones de Navidad, periodos en los que en los últimos años se ha ofertado una versión teatralizada de estos recorridos. Además, entidades culturales, educativas y sociales interesadas pueden solicitar a través de la web del Gobierno de Navarra participar en visitas para grupos de entre 20 y 30 personas que se organizan los últimos viernes de cada mes por la tarde.

Todos estos elementos y la historia del Palacio de Navarra también pueden conocerse vía web, en un espacio desde el que puede realizarse una visita virtual a todos los salones y que ofrece distintos vídeos e información detallada de su construcción y sus distintas remodelaciones.

También están disponibles contenidos sobre los jardines y de detalles de las diferentes estancias del edificio, símbolo destacado de Navarra y de su autogobierno, ha informado el Gobierno navarro.