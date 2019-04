Cerdán ve "graves" las palabras de Casado sobre Sánchez y pregunta a Navarra Suma si las suscribe

Publicado 09/04/2019 14:41:43 CET

PAMPLONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista al Congreso del PSN, Santos Cerdán, ha preguntado a Navarra Suma "si suscribe las palabras del líder del PP sobre el presidente Sánchez, al que acusó de preferir manos manchadas de sangre que manos pintadas de blanco". Cerdán ha manifestado que son "unas graves acusaciones que dicen mucho del nivel político y personal de Casado y que deberían ser inmediatamente rechazadas por cualquier persona con un mínimo de altura política y ética personal".

En un comunicado, Cerdán ha señalado que "veremos qué dicen Esparza y Sayas, porque algo tendrán que decir". "O suscriben esas acusaciones o las rechazan de plano, pero no pueden dar la callada por respuesta", ha comentado.

El socialistas pregunta también a Navarra Suma si "apoya la propuesta centralizadora del PP, que dejaría a Navarra sin el reconocimiento de su autogobierno y su régimen foral, algo que a estas alturas parece inevitable si gobierna la derecha en España, porque están compitiendo por ver quién quita más competencias o directamente se carga el Estado de las Autonomías que reconoce la Constitución".

Según ha señalado, "cada día que pasa, más solos nos quedamos los socialistas en la defensa de Navarra y su autogobierno, en la defensa de una Navarra que siga siendo como es y mantenga su estatus institucional actual". "Pero no nos vamos a callar ni a arrugar ante esta derecha que cada día se escora más y que ya no se corta a la hora de plantear un modelo de Estado que los socialistas no compartimos porque nosotros reconocemos la diversidad territorial y la pluralidad de España, y una convivencia en ese marco", ha agregado.

"Seguiremos hablando de propuestas sociales, que es lo que importa a la ciudadanía, mientras otros se rebozan en el fango llevando el debate político a un nivel rastrero que ni merecen la sociedad navarra y la española ni merece la propia política", ha concluido Cerdán.