Cerrados los túneles de Belate y Almándoz por el incendio de un camión

Europa Press Navarra
Publicado: sábado, 6 diciembre 2025 9:30

   PAMPLONA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Los túneles de Belate y Almándoz (N-121-A) se encuentran cerrados desde las 6.00 horas de este sábado, en sentido norte, debido a la presencia de un camión ardiendo en el punto kilométrico 35+200.

   El trafico en sentido norte (Irún) se está desviando desde el kilómetro 27, enlace de Ultzama, por la NA-1210, en el puerto de Belate, según informa 112 SOS Navarra.

   Por su parte, la circulación en sentido sur (Pamplona) se está desviando por el Puerto de Belate, NA-1210, entre los kilómetros 37+500, enlace de Berroeta, reincorporándose a la N-121-A en el kilómetro 34+900, enlace de Almandoz.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado