El V Certamen Nacional de Teatro Amateur Ana de Velasco regresa a Marcilla en septiembre

PAMPLONA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El V Certamen Nacional de Teatro Amateur Ana de Velasco arranca el próximo 6 de septiembre en Marcilla con un ciclo de cuatro sábados dedicados a la diversidad, el talento y la pasión por la escena de teatro amateur.

Organizado por el Grupo de Teatro Local Candilejas, el certamen busca promover el teatro amateur de calidad y dar visibilidad a nuevas voces del panorama teatral nacional. Esta quinta edición contará con la participación de agrupaciones teatrales procedentes de distintas comunidades autónomas y obras muy variadas, desde el teatro clásico hasta propuestas contemporáneas y experimentales.

En concreto, el 6 de septiembre se representará 'Hamlet', de la compañía Suc de Teatre La Tarumba (Alzira, Valencia); el 13 de septiembre se ofrecerá la función 'Rompedores', de Farflay Teatro (Alcalá de Henares, Madrid); el 20 de septiembre será el turno de 'Entrepasos', a cargo de Maru-Jasp (Alcalá de Henares), y el 27 de septiembre se representará 'Los centros de Lorca', de Antagonista Teatro (Tarragona).

Las obras se pondrán en escena a las 21.30 horas en el patio de armas del Castillo de Marcilla. Se puede comprar un abono para las cuatro sesiones o entradas individuales para cada obra por un precio de 15 y 5 euros respectivamente. Los pases se podrán reservar a partir del 1 de septiembre llamando al teléfono 608794155 o comprarse el mismo día de la obra en la taquilla.