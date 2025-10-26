El cese del gerente del SNS o las pulseras de víctimas de violencia de género, este lunes en la Mesa y Junta

PAMPLONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra celebra este lunes, 27 de octubre, su sesión ordinaria, en la que se tramitará, entre otras cuestiones, las solicitudes de comparecencia de EH Bildu y PPN para que el consejero de Salud, Fernando Domínguez, explique los motivos del cese del gerente del Servicio Navarro de Salud.

Por otro lado, UPN quiere que la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, y el consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, informen sobre la incidencia de los errores en las pulseras de protección de víctimas de violencia de género en Navarra.

Vox, por su parte, ha pedido una serie de comparecencias relacionadas con los campamentos de verano de Bernedo, Abaigar y Goñi que están siendo investigados por posibles delitos contra la libertad sexual. Así, ha solicitado que la consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo; el presidente de la Mancomunidad de la Sakana; y el director-gerente de Euskarabidea/Instituto Navarro del Euskera, expliquen la financiación que han recibido estos campamentos.

En otro orden de cosas, Geroa Bai ha registrado sendas interpelaciones sobre política general en materia de prevención, atención y erradicación de las violencias de género; y sobre "la eficacia y alcance" de las políticas públicas en materia de lucha contra las violencias de género. Asimismo, ha presentado una moción por la que el Parlamento de Navarra "se posiciona firmemente a favor de los derechos y libertades de las mujeres".

Entre otras mociones, UPN ha presentado una iniciativa que insta al Gobierno de Navarra a garantizar que "no se procederá a la reducción del horario de atención de ningún Punto de Atención Continuada y Urgente (PAC)". Una moción del PPN insta al Ejecutivo foral a "reconocer el valor y la aportación económica y social" de los trabajadores autónomos, mientras que Vox quiere instar a los gobiernos español y navarro a acometer un plan de rebaja fiscal en materia de vivienda.

Contigo-Zurekin ha registrado tres mociones que piden "garantizar la participación en los órganos de gobierno y administración de las personas trabajadoras de igual manera en las entidades de derecho público vinculadas o dependientes y en las fundaciones públicas"; un proyecto piloto de transporte interurbano nocturno; e instalar en el entorno del Aeródromo Militar de Ablitas elementos de señalización "del origen histórico de esa infraestructura en el trabajo esclavo".

Además, la Mesa y Junta conocerá un informe acerca de la responsabilidad patrimonial que pudiera derivarse de la aplicación retroactiva de la moratoria para la tramitación de nuevas instalaciones de biometanización anaeróbica prevista en la proposición de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental. También se verá un escrito de Vox solicitando participar en las reuniones de la Mesa de la Cámara.