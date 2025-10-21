Domínguez cesa al gerente del SNS para dar un "reimpulso" en la segunda mitad de legislatura

El consejero ha agradecido "enormemente" a Alfredo Martínez su trabajo de los dos últimos años

El consejero del departamento de Salud del Gobierno foral, Fernando Domínguez, ha comunicado el cese del gerente del Servicio Navarro de Salud (SNS), Alfredo Martínez, al que ha agradecido "enormemente el trabajo realizado durante estos dos años al frente de la gerencia".

Domínguez ha explicado que se ha llegado "al ecuador de la legislatura y ahora toca afrontar la segunda mitad dándole un impulso más al Servicio Navarro de Salud". "Ha sido una decisión muy difícil pero ahora nos toca seguir trabajando y mirar al futuro, por eso, estamos avanzando ya en el relevo y en el corto plazo lo comunicaremos oficialmente", ha señalado.

Desde el departamento de Salud se traslada que este cambio en la gerencia no supone un cambio a nivel asistencial "el sistema seguirá funcionando como hasta ahora, con algunos ajustes internos sin menoscabar la asistencia a los navarros y las navarras que eso está por encima de todo".

Tal y como ha expresado el consejero, "tenemos muchos retos encima de la mesa, hemos trabajado muy duro durante esta primera mitad de legislatura y las cosas están encaminadas y ahora empezamos a recoger lo sembrado, por tanto, pido tranquilidad y confianza a todos los cargos intermedios que sostienen este gran buque que es la sanidad pública de Navarra y, por su puesto, a nuestros pacientes".