La CHE advierte de la posibilidad de crecidas súbitas importantes en cauces y barrancos de la Cuenca del Ebro

Archivo - Imagen de archivo del río Arga a su paso por Pamplona - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos, con un tiempo de concentración inferior a 3 horas, especialmente el tercio norte de la Cuenca del Ebro (Cantabria, Castilla y León (Burgos), País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana), durante la tarde de este sábado, 8 de agosto.

Estas crecidas, según han señalado desde la CHE en un comunicado, tendrían lugar como consecuencia de los avisos establecidos por AEMET por el pronóstico de lluvias intensas (amarillo y naranja), de 15 a 30 l/m2 en 1 hora, así como de fenómenos tormentosos.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com). Y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.