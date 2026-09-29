La CHE advierte de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos por la previsión de precipitaciones intensas

Mapa de las previsiones. - CHE

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Como consecuencia de avisos amarillos y naranjas de la Aemet por el pronóstico de lluvias intensas, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) recuerda la posibilidad de que puedan producirse crecidas súbitas en barrancos y cauces menores, en la mañana y tarde de este martes, en Navarra, Aragón, Lleida y Tarragona.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com ), así como en la página web de la Confederación. En todo caso, aconseja siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.