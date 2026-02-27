La CHE pide una rectificación de la autorización ambiental que permitía ampliar la planta de fangos de Tudela

PAMPLONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha interpuesto un Requerimiento Previo de Rectificación contra la resolución del Gobierno de Navarra del pasado 5 de noviembre por la cual se concedía Autorización Ambiental Integrada (AAI) a la empresa Nilsa para ampliar la planta centralizada de fangos de la EDAR de Tudela y poder así producir biogás.

El Ayuntamiento de Tudela, según ha informado en una nota, se ha personado como parte interesada en dicho requerimiento. En las alegaciones formuladas para su inclusión en el expediente se señala que, en síntesis, "lo que la CHE sostiene es que la actividad de la EDAR de Tudela y el vertido al río Ebro generado en la aglomeración urbana de Tudela, Murchante, Cascante y Fontellas no debían haberse incluido en la Resolución aprobada por la Dirección General de Medio Ambiente".

El escrito hace constar igualmente que la personación en este expediente "no implica la renuncia al requerimiento de diciembre del propio Ayuntamiento en contra de la citada resolución, previo a la vía contencioso-administrativa".

Los servicios jurídicos municipales solicitan también en sus alegaciones que, en caso de estimación total o parcial del requerimiento de la CHE, la resolución final "delimite con claridad el alcance material de lo afectado".

En relación a este punto, el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha señalado que "de lo que se trata ahora es de ver si la rectificación que pide la CHE deja sin efecto la Autorización Ambiental Integrada por la que la EDAR de Tudela se quedó fuera de la moratoria para nuevas planta de biogás aprobada en el parlamento foral a finales de octubre".

"Vamos a ser prudentes, pero es evidente que la anulación de esta 'resolución a la carta' nos situaría en un escenario totalmente distinto al actual, que nos retrotraería a la situación en la que nos encontrábamos antes de que la ley entrara en vigor, al poco de publicarse en el boletín oficial la resolución que la CHE ahora cuestiona", ha señalado.

A juicio de Toquero, "el Gobierno de España, que es al fin y al cabo de quien depende la Confederación Hidrográfica del Ebro, le ha sacado los colores a Nilsa y a Óscar Chivite tras arrogarse -al menos eso es lo que señala el requerimiento- competencias sobre vertidos al río que no le correspondían".

"Teníamos razón cuando denunciamos que esta Autorización Ambiental integrada se tramitó a toda prisa, en una maniobra a la desesperada para sacar a Tudela de la moratoria de nuevas plantas de biogás, después de que la propia directora general de Medio Ambiente, Ana Bretaña, nos asegurara que la nueva ley sí incluía el proyecto de Nilsa", ha subrayado.

Según Toquero, "ojalá esta chapuza administrativa, fruto de las prisas, los nervios y las presiones de Óscar Chivite haga reaccionar de una vez al PSN y a Contigo Tudela, para que dejen de apoyar la disparatada idea de traer la mitad de los lodos fecales de Navarra a menos de un kilómetro del casco urbano de la ciudad".

"Ojalá se sumen a esta batalla en defensa de Tudela, que nosotros por supuesto no vamos a dejar de librar con todos los medios legales a nuestro alcance", ha añadido el alcalde.