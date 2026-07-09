La CHE recuerda la posibilidad de crecidas en cauces menores de la Cuenca del Ebro por las lluvias intensas

Imagen del mapa de avisos.
Imagen del mapa de avisos. - CHE
Europa Press Navarra
Publicado: jueves, 9 julio 2026 16:10
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PAMPLONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Como consecuencia de los avisos amarillos establecidos por la AEMet por pronóstico de lluvias intensas de, al menos, 15-20 l/m2 en una hora, así como de fenómenos tormentosos, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) advierte de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en diversos puntos de la cuenca del Ebro, aunque con algo más de probabilidad en Álava y Navarra, durante la tarde de este jueves.

Las probables crecidas súbitas afectarían a: Castilla y León (Burgos), La Rioja, Navarra, País Vasco (Álava), Aragón (Zaragoza y Teruel).

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com ), así como en la página web. En todo caso, se pide seguir siempre las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.

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