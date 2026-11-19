Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha considerado que un Ejecutivo formado por PP y Vox tras las próximas elecciones generales supondría un "retroceso en derechos" que afectaría a competencias de la Comunidad foral y a la propia ciudadanía navarra.

"Desde la esperanza y siempre desde el optimismo realista yo confío en la ciudadanía navarra y espero que no tengamos que sufrir un Gobierno de derechas o de ultraderechas en España", ha indicado Chivite, en respuesta a una pregunta del PSN en el pleno del Parlamento de Navarra.

Chivite ha considerado que, si se diera ese Gobierno, habría una "paralización de las obras del tren de alta velocidad, ya ha dicho el Partido Popular que va aplazar la construcción de nuevos kilómetros de AVE; nos van a quitar las competencias de tráfico, ya lo ha dicho el señor Sayas -candidato de UPN-PP al Congreso-, o perderemos por supuesto autonomía como Comunidad; se derogarán las medidas adoptadas por esta Comunidad en vivienda dado que nos han puesto además una querella ante el Tribunal Constitucional para favorecer de nuevo a los intereses privados".

En la misma línea, Chivite ha considerado que un Gobierno de PP y Vox supondrá que "se deroguen la subida del SMI y la subida salarial a los funcionarios; que desaparezcan las ayudas a la movilidad eléctrica o a la descarbonización; y que se deroguen leyes de lucha contra la violencia de género o de derechos LGTBI".

Además, la jefa del Ejecutivo foral ha indicado que "quien retrocede en derechos siempre son las mujeres". "Sin empezar la campaña electoral ya estaban hablando de tocar la ley del aborto. Lo siguiente es que hoy a la mañana nos despertamos con que también quieren tocar la ley de eutanasia. De nuevo, retroceso en derechos. Desde luego perderán los migrantes, desde luego perderán los funcionarios, porque la mayoría social siempre pierde con las derechas gobernando", ha afirmado.

Chivite ha señalado que "no podemos permitir retrocesos". "En Navarra no lo vamos a hacer. Y si alguien amaga con quitarnos lo que nos pertenece, nosotros defenderemos el autogobierno donde sea y como sea porque nos va a tener enfrente. Este baluarte de progreso lo va a seguir siendo, que todo el mundo lo tenga muy claro", ha indicado.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha afirmado que "es muy importante que todo el mundo sepa lo que está en juego el próximo 29 de noviembre, porque no estamos hablando solamente de siglas, estamos hablando de dos formas radicalmente opuestas de entender el modelo de sociedad". "Tenemos nuestro modelo, el modelo socialista, el que sitúa a las personas en el centro de nuestras políticas, el que ha mejorado el salario mínimo, el salario de los funcionarios, el que está revalorizando todos los años las pensiones, y tenemos en frente una derecha y una ultraderecha que todavía no sabemos qué están ofreciendo, porque no tienen otro proyecto que no sea exclusivamente derogar" lo que denominan el 'sanchismo', ha criticado.