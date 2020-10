Chivite afirma que sería "más que deseable" que los Presupuestos contaran con "consenso"

PAMPLONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha señalado este jueves que sería "más que deseable" que los Presupuestos de la Comunidad foral para 2021 contaran con el "consenso" de los grupos de la Cámara y ha añadido que "quien no esté a la altura institucionalmente de lo que este momento exige tendrá difícil explicar que opten por dividir o restar".

Chivite ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta de Podemos sobre "la propuesta realizada por Navarra Suma en relación a su abstención a los presupuestos de Navarra" y ha manifestado que su Gobierno es "dialogante"; "hablamos con todos los grupos, escuchamos a todo el mundo".

La jefa del Ejecutivo ha añadido que "en estos tiempos más que difíciles y con consensos en esta Cámara en torno a las medidas que hemos venido tomando, sería más que deseable que hubiera consenso en torno a los Presupuestos, que consideramos más que necesario". "Las aportaciones de todos los grupos serán bienvenidas y estudiadas", ha expuesto.

La presidenta ha comentado que le cuesta entender "la política sustentada en los vetos, confrontando con otros grupos y más en estos tiempos complicados". "La ciudadanía nos pide acordar, y solo así podemos avanzar más y mejor", ha dicho, para señalar que "los vetos polarizan y más aún cuando en este Parlamento hemos tenido consensos entre los partidos de esta Cámara". "No entiendo que ahora se cambie el acuerdo por el veto", ha dicho.

Ha continuado Chivite que "Navarra ha estado alejada de la bronca política que vemos en el Congreso, ha sabido acordar, estar a la altura por la responsabilidad de todos los grupos". "En estos momentos de emergencia, nadie entendería que dediquemos tiempo a excluir y poco a construir", ha afirmado.

"Quien no esté a la altura institucionalmente de lo que este momento exige tendrá difícil explicar que opten por dividir o restar", ha indicado la jefa del Ejecutivo, que ha afirmado que "siendo éste un gobierno progresista, dialogante, seguirá trabajando por incluir y no excluir, por construir y no por confrontar".

Chivite ha señalado que "no podemos permitir que a río revuelto aflore la polarización y se cuestione el sistema", por lo que ha pedido "dignificar la política, demostremos su utilidad".

Por su parte, el parlamentario de Podemos Mikel Buil ha señalado que los Presupuestos serán "los mayores de la última década para afrontar un 2021 que prevemos muy duro", "son unos Presupuestos que han desterrado la austeridad y venimos trabajando en las últimas semanas en ellos, en negociarlos...". "La propuesta de Navarra Suma, que condiciona su voto al de EH Bildu, es carente de rigor, peligrosa y tramposa", ha añadido.