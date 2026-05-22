Chivite afirma que se volverá a presentar a las elecciones de Navarra en 2027

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha avanzado este jueves que volverá a presentarse en las elecciones autonómicas de 2027. "Me iré a mi casa cuando los navarros lo decidan", ha afirmado en una entrevista en 'Hora 25', recogida por Europa Press.

Preguntada por la posibilidad de que las elecciones autonómicas coincidan con las generales, Chivite ha asegurado que las de Navarra "serán cuando toque, que será en mayo del 2027".

Además, ha señalado que "por conversaciones" que ha tenido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, él "tiene decidido que va terminar la legislatura y tiene que ser cuando toque".

"Esto del 'superdomingo' supongo que a algunos les vendrá mejor que a otros, pero tiene muchas aristas, es muy arriesgado hacerlo y, por lo tanto, yo creo que tiene que hacerse cuando toque", ha zanjado.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Por otro lado, cuestionada por la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas y el 'caso Cerdán', Chivite ha sostenido que la oposición "tenía las conclusiones hechas desde antes de empezar".

La presidenta navarra ha recalcado que ningún funcionario de la mesa de contratación recibió "ningún tipo de instrucción en su decisión". "Por lo tanto, no ha habido una influencia externa en la decisión", ha aseverado.

Con todo, ha asegurado que han aprendido que "tenemos que mejorar los procedimientos administrativos" y que "quitar todo atisbo de subjetividad en las adjudicaciones públicas", así como "regular más todos los procedimientos de votación".