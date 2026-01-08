Chivite anuncia este jueves una remodelación de su Gobierno, con la salida del vicepresidente primero y la portavoz

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad. - EDUARDO SANZ/ EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, comparecerá este jueves a las 10.30 horas para anunciar una remodelación de su Ejecutivo.

Está previsto que la presidenta anuncie la salida del vicepresidente primero del Gobierno foral y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, y de la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, y portavoz del Ejecutivo, Amparo López.

La comparecencia de la presidenta tendrá lugar en el Palacio de Navarra.

Los cambios que ha preparado Chivite afectan a la parte socialista del Gobierno de coalición del que también forman parte Geroa Bai y Contigo-Zurekin.