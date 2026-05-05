Chivite sobre el cierre de aulas: "Si hay una propuesta encima de la mesa por Geroa Bai se valorará, pero no la hay"

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este martes que el Ejecutivo "ha tomado una decisión" en torno al cierre de aulas para el próximo curso escolar, y ha señalado que "si hay una propuesta encima de la mesa por parte de Geroa Bai se valorará, pero por ahora no la hay".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite se ha referido a la proposición de ley foral de UPN para evitar el cierre de aulas y ha sido tajante al afirmar que "yo advierto de los problemas que puede generar la aplicación de la proposición de ley de UPN". "Si lo que se pretende es arreglar, la ley lo que va a conseguir es todo lo contrario", ha sentenciado.

La presidenta ha comentado que, "ante una bajada demográfica y siempre atendiendo a la legalidad, desde la consejería se ha entendido que este reparto de la bajada demográfica debe ser por igual, tanto en la pública como en la concertada". "No nos ha sorprendido el movimiento de UPN porque los gobiernos de derechas lo que están haciendo en todas las CCAA es blindar la educación concertada", ha dicho, para señalar que "sí nos ha sorprendido, sobre todo por el acuerdo de gobierno que tenemos donde se dice explícitamente reducir el peso de la concertada siempre y cuando no haya demanda, el posicionamiento de algún socio de Gobierno".

María Chivite ha aclarado que el Departamento tiene "la mano tendida siempre y cuando haya una propuesta que se atenga a la legalidad". "Si hay una propuesta encima de la mesa por parte de Geroa Bai se valorará, pero por ahora no la hay", ha dicho, para defender que "el consejero, atendiendo a la legalidad, ha hecho la renovación de los conciertos, en un marco de clara bajada de la natalidad".

"Hay socios de Gobierno que no están de acuerdo, pues que hagan una propuesta, siempre dentro del marco de la legalidad. En educación, como en otros ámbitos de la Administración, no podemos admitir criterios arbitrarios", ha explicado, para incidir en que "esta ley -de UPN-, de aprobarse, va a venir a poner más problemas en la educación, sobre todo en la educación pública, no viene a solucionar absolutamente nada".

Así, ha señalado que "el consejero ya ha expresado las consecuencias que puede tener la aprobación de la ley porque ahora tenemos el 98,9 por ciento de niños que han podido matricularse en su primera opción y que de aplicarse esa ley, será inferior". Además, ha advertido de "las consecuencias que va a tener en más de 2.000 docentes de la pública que no van a poder coger sus plazas antes del verano".

Chivite ha manifestado que advierte "de los problemas que puede generar la aplicación de la ley de UPN porque si bajas ratios y mantienes el mismo número de aulas, los niños no te caben y habrá más niños que tengan que salir de las aulas, por lo tanto habrá un porcentaje menor de niños que se puedan matricular en su primera opción". "Es una problemática, se tiene que hacer un nuevo cuadro de plantillas, los docentes de la pública no van a poder elegir plaza antes de verano, se tendrá que abrir un nuevo proceso de matriculación, etc.", ha continuado, para afirmar que "si lo que se pretende es arreglar, la ley lo que va a conseguir es todo lo contrario".