Chivite considera "irresponsables" propuestas para dejar de pagar facturas de la luz

PAMPLONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha apostado por "articular todas las medidas, cada cual desde su competencia, para que el coste de la energía no se convierta en un problema no sólo para las familias, sino también para las empresas" y ha considerado "irresponsables" propuestas formuladas para "dejar de pagar facturas o animar a la ciudadanía a que no las pague".

"Eso no está en el ámbito de actuación que tiene pensado el Gobierno de Navarra", ha contestado Chivite en respuesta a una pregunta de Podemos en el pleno del Parlamento foral.

La jefa del Ejecutivo ha compartido la preocupación existente por el impacto del precio de la energía, "no sólo en el recibo que puede llegar a nuestras casas, sino también en lo que tiene que ver con la industria y otros productos y servicios".

En lo que atañe a las competencias de la Comunidad foral, Chivite ha asegurado que "estamos dando un paso normativo muy relevante" con la ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que se fija la situación de la pobreza energética y cómo las administraciones "hemos de establecer un trabajo con las distintas compañías de suministro para proteger a las familias más vulnerables".

Además, según ha expuesto, "en esa ley se detalla la figura del reglamento con los mecanismos de compensación y garantía para hacer frente a esa pobreza energética" y que las empresas distribuidoras y comercializadoras no puedan interrumpir el suministro a estas personas vulnerables.

Según Chivite, a este "avance" normativo que ahora se trabajará en el ámbito parlamentario, "hay que añadir medidas que ya están en marcha" como el impulso de proyectos de energías renovables, el autoconsumo, la rehabilitación de viviendas para ahorro energético o ayudas.

"Este Gobierno, en lo que tenemos competencia y capacidad de actuar, actúa. Seguiremos trabajando con un claro compromiso con este problema que llevamos a ley a través de la ley de Cambio Climático. La piedra está en el tejado de este Parlamento en el marco del debate de esta ley", ha manifestado.

Por su parte, el parlamentario de Podemos Mikel Buil ha afirmado que "nos preocupa no llegar a tiempo en lo que tiene que ver con este mismo invierno" y, por ello, ha apostado por "reforzar medidas paliativas como ayudas extraordinarias, de emergencia e intentar abarcar algo más que el concepto actual de familia vulnerable". "Hoy en día las familias consideradas vulnerables son las que tiene renta garantizada, es evidente que lo necesitan, pero también hay una capa de trabajadores en pobreza", ha remarcado, para pedir "medidas paliativas ante el abuso del oligopolio a toda la sociedad".