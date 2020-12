Chivite defenderá de forma "firme y con pedagogía" el régimen foral ante "quienes se empeñan en acabar con él"

PAMPLONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado que defenderá de forma "firme, férrea y con pedagogía" el régimen foral ante quienes "se empeñen en querer acabar con él".

"A este lado tendrán un Gobierno para defenderlo donde haga falta y cuantas veces sea necesario", ha afirmado Chivite, quien ha reivindicado que "legalmente, institucionalmente y por la vía de los hechos el régimen foral forma parte de la arquitectura institucional de nuestro país".

En respuesta a una pregunta del PSN en el pleno de la Cámara foral, la presidenta navarra ha considerado que "toda afirmación que cuestione el régimen foral en términos de privilegio o falta de solidaridad no se sostiene" y ha recordado que el régimen foral "está recogido en la Constitución"

Por ello, ha garantizado que tanto ella como su Gobierno "defendemos y vamos a defender nuestro régimen foral, nuestro autogobierno y lo haremos con pedagogía", ya que, según ha expuesto, "se reciben críticas en algunos casos por interés político y en otros por mero desconocimiento".

En este sentido, ha señalado que sitúa "las críticas de algunos partidos integrantes de Navarra Suma" en la categoría de críticas por "el mero interés político", puesto que no se cree que Ciudadanos "tenga desconocimiento de nuestro régimen foral".

Para Chivite, "no deja de ser sorprendente, cuando no paradójico, que los presuntos defensores a ultranza de la foralidad sean parte de una coalición en la que hay partidos no sólo que lo cuestionan, sino que han dicho que lo quieren eliminar". "UPN calla y asume", ha afirmado.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo foral ha remarcado que en Navarra "pagamos en algunos tipos impositivos más que en otras comunidades gobernadas por ejemplo con el PP y apoyadas por Ciudadanos". Y ha considerado que el hecho de que la Comunidad foral tenga "unos potentes servicios públicos no es casual, es el esfuerzo de todos los navarros para mantener unos servicios públicos y prestaciones".

En este punto, ha manifestado que ya le gustaría saber si "los que critican que tengamos esa capacidad fiscal estarían en disposición de gestionar una hacienda pública, más que nada porque son los que siempre hablan de bajar impuestos".

Igualmente, ha subrayado que Navarra aporta al Estado con una fórmula "pública y transparente" y ha afirmado que "por supuesto trabajamos con la filosofía de la solidaridad interterritorial". "Navarra es una Comunidad foral en la que se reconoce la mayoría de la ciudadanía, quienes ataquen nuestra esencia institucional encontrarán a esta presidenta firme en la defensa de la foralidad", ha garantizado.

El portavoz parlamentario del PSN Ramón Alzórriz, por su parte, ha afirmado que "es bueno que haya un Gobierno que defiende el régimen foral, mientras otros que dicen defenderlo se dedican a ir por los medios estatales desprestigiando a Navarra y diciendo falsedades sobre ella". "La sociedad navarra está cansada de las mentiras de Navarra Suma", ha sostenido Alzórriz, quien ha considerado que "son los mayores atacantes del régimen foral".

Además, ha señalado que el presidente de UPN, Javier Esparza, "pasará a la historia por haber integrado en su formación política a un grupo como Ciudadanos que ataca al régimen foral y lo quiere suprimir y a otro, el PP, que quiere devaluar nuestro régimen foral y que lo ataca permanentemente".