Chivite defiende el acuerdo presupuestario con EH Bildu porque significa "estabilidad política institucional"

Archivo - La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha defendido el acuerdo presupuestario alcanzado con EH Bildu porque significa "estabilidad política institucional" y ha criticado la "instrumentalización" del PP de las víctimas del terrorismo.

Así se ha pronunciado este jueves, en el pleno parlamentario, en respuesta a una pregunta oral del PP sobre los "compromisos políticos ante EH Bildu para garantizar la aprobación de los Presupuestos de Navarra de 2027".

Al respecto, Chivite ha trasladado al portavoz del PP en el Parlamento foral, Javier García, que "entiendo que no le gusten esos compromisos políticos, porque significan estabilidad política institucional de la que usted no forma parte".

"Unos compromisos políticos que hablan de prosperidad, que hablan de pluralidad, que hablan de solidaridad, nada que ver con lo que plantea su partido político. Entiendo que tampoco le gusten esos compromisos políticos, ahora que ustedes están tan alineados con Vox, porque hablan de mejorar los recursos para las víctimas de la violencia machista, porque hablan de aumentar los recursos para las personas LGTBI, porque hablan también de impulsar todo lo que tiene que ver con medidas contra el cambio climático, ustedes que ahora se han echado en brazos de los negacionistas", ha dicho.

Según ha continuado Chivite, "entiendo que tampoco le gusten esos compromisos políticos que hemos asumido en el tema del euskera, entiendo que tampoco le gusten esos compromisos políticos por mejorar los servicios públicos, que es precisamente lo contrario que hacen ustedes allá donde gobiernan, en esos gobiernos autonómicos". "Así que entiendo que critiquen este acuerdo, porque efectivamente que no lo hicieran hubiera resultado extraño", ha apuntado.

Por otro lado, Chivite ha criticado "esa instrumentalización que ustedes hacen de las víctimas del terrorismo". "¿Es usted ahora el portavoz de las víctimas del terrorismo", ha trasladado a García, tras añadir que "como toda la derecha, llevan anunciando en el apocalipsis de Navarra dos legislaturas".

"Y lo cierto es que hoy somos la comunidad con mayor calidad de vida de España, mejorando durante tres años consecutivos, desde luego con mejores datos que en el año 2015, cuando la derecha abandonó el Gobierno de esta comunidad", ha destacado.

Ha añadido Chivite que "nosotros contamos nuestros acuerdos, los hacemos públicos, la ciudadanía tiene toda la información para valorar y para votar". "¿Cuándo van ustedes a hacer públicos sus acuerdos?", ha planteado al PP.

Por parte del PP, Javier García ha criticado lo "indigno" que es "pactar con quienes homenajean a terroristas" y "ser presidenta del Gobierno de Navarra mirando continuamente hacia otro lado". "Qué miserable resulta políticamente depender de quienes siguen sin romper con el pasado del terrorismo", ha indicado, tras añadir que "una cuestión es la estética política", pero que también es "una cuestión de ética y de principios".

"Es una cuestión de respeto a las víctimas del terrorismo de ETA", ha subrayado, tras considerar que Chivite "sabe con quién pacta". "No le gusta, pero pacta. No le gusta, pero se mantiene gracias a ellos", ha indicado, tras plantear "cuánto está dispuesta a sacrificar para mantenerse un día más en el poder". A su juicio, "hay algo que todavía lo hace más grave", y es que "no ha querido buscar alternativas a EH Bildu".