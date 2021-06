Chivite defiende que el indulto es un "instrumento legal", "del que han hecho uso todos los gobiernos"

PAMPLONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este jueves que "el indulto es un instrumento amparado por la ley, es un instrumento legal, del que han hecho uso todos los gobiernos". Según ha añadido, desde 1996 se han concedido en España más de 10.000 indultos.

Chivite ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral de Navarra Suma sobre el indulto a los condenados por delito de sedición y ha señalado que "como presidenta del Gobierno de Navarra no tengo que tomar ninguna decisión ni actuación; no me toca tomar ninguna decisión al respecto de los indultos porque no nos corresponde".

No obstante, ha preguntado al parlamentario de Navarra Suma José Suárez (PPN) "cuál es la solución que ustedes plantean para Cataluña". "No ha estado más en riesgo la unidad de este país que cuando gobernaban ustedes, el PP. Y en 3 años de Gobierno socialista y Unidas Podemos no ha habido ni un solo salto a la legalidad", ha dicho.

Tras insistir en que "los indultos son un instrumento legal", la presidenta ha defendido que "con Cataluña hay que plantear una solución, hay que dialogar, encauzar, serenar". "Hay que reencontrarse con los catalanes en un proyecto común de país, que entienda la pluralidad", ha expuesto.

Chivite ha manifestado que "hay que escuchar a los demás, eso les falta en el PP". "La política debe ser útil y solucionar los problemas. Cualquier gobierno responsable tiene que plantear líneas de trabajo para solucionar el problema de convivencia con Cataluña. Eso es gobernar, es decidir, comprometerse y mojarse, a pesar de que pueda tener consecuencias negativas", ha afirmado, para pedir al parlamentario de Navarra Suma que "reflexionen y tengan más sentido de Estado".

El parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha indicado, por su parte, que "la convivencia, la tolerancia, la cohesión social no se puede construir sobre una decisión arbitraria, injusta, caprichosa e interesada". "Vemos que el señor Sánchez, que tiene la capacidad de decidir sobre los indultos, en lo que la está convirtiendo es en una perversión de la gobernanza", ha dicho.

Según ha dicho, "una cosa es la discrecionalidad, que es lo que le corresponde al señor Sánchez, y otra cosa es la arbitrariedad". "Estamos viendo que la decisión del señor Sánchez no es discrecional sino arbitraria, está haciendo una decisión caprichosa a su interés, por un interés de cambiar indultos por votos", ha opinado.

Suárez ha añadido que "no hay razones de justicia, equidad, de utilidad pública" y ha expuesto que "la actitud de los condenados por sedición raya el desprecio a la concesión de los indultos, incluso tienen voluntad de volver a cometer el delito".