Archivo - La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha destacado este jueves que la ley de Industria aprobada la semana pasada por el Parlamento foral "pone en el centro" a los 92.000 trabajadores del sector y ha respaldado la gestión del consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo.

Después de que el portavoz del PPN, Javier García, le haya preguntado en el pleno del Parlamento si comparte que el consejero Mikel Irujo calificara de "fósiles" a las organizaciones empresariales que habían rechazado esta ley, María Chivite ha reprochado a García que él mismo llamó "comegambas" a los sindicatos y le ha preguntado qué le parece que la presidenta de la Comunidad de Madrid utilice la expresión "me gusta la fruta". "Los primeros que insultan al presidente del Gobierno con el grito de 'Pedro Sánchez, hijo de puta' son los del Partido Popular. Hace tiempo que han pasado todas las líneas rojas del insulto y de la descalificación personal. No nos van a dar lecciones de nada, tampoco al consejero, porque si algo tiene es serenidad y templanza", ha afirmado Chivite.

La presidenta ha señalado que "el consejero Irujo dijo muchas cosas" en la defensa de la ley, "entre ellas que este Gobierno siempre pone a la gente en el centro de cada una de sus decisiones y, en este caso, lo que se puso en el centro fue a las 92.000 personas que trabajan en la industria de esta Comunidad". "El nuestro es el 'win-win' en el que todos ganemos porque se puede prosperar de manera compartida", ha indicado.

La presidenta ha afirmado que "aquí lo que está claro es que hay un sector económico, hay un sector político conservador, que no quiere que nada cambie, que no quiere que su estatus se toque".

Chivite ha destacado que la ley de Industria "está hecha de una manera muy participada, con una amplísima participación, en un proceso largo, compartido, comprometido, bien trabajado, dialogado, precisamente para que recoja las cuestiones clave para Navarra". "Estoy muy de acuerdo con el consejero en que esta ley, como todo lo que hace este Gobierno, pone en el centro a las personas. Y lamento que en esta Comunidad siga habiendo ciertos sectores con una nostalgia de un pasado que no va a volver", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz del PPN, Javier García, ha asegurado que lo que ha hecho el consejero es "insultar" a las organizaciones empresariales que, "por cierto, trabajan en favorecer el empleo". "Son las organizaciones empresariales las que generan empleo. Son los empresarios los que generan empleo. Así que deles las gracias, porque están haciendo lo que usted no está haciendo. Lo que no hace usted es favorecer un sistema, mejorar para que los empresarios y los emprendedores vengan a invertir a Navarra", ha dicho a Chivite.

García ha afirmado que el "delito" de las organizaciones empresariales es decir que "no les gusta la ley, pero no les gusta la ley" porque no es "ambiciosa". "No habla del tren de alta velocidad, no marca plazos, no habla de la fiscalidad", ha criticado.