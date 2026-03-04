Chivite defiende la "unidad" europea y el "respeto al derecho internacional" ante la guerra en Irán

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha defendido este miércoles el "respeto al derecho internacional" y "el respeto mutuo entre los países" ante la guerra en Irán, y ha apostado por la "unidad de Europa".

En declaraciones a los medios de comunicación, después de participar en Bruselas en el Comité de las Regiones, Chivite ha señalado que el respeto al derecho internacional "lo hemos defendido en todas las ocasiones, lo hicimos con la guerra de Ucrania, lo hicimos con el tema de Gaza y también lo hacemos con el tema de Irán".

"No puede ser que un país sin respeto a ningún tipo de normas, más allá de que no nos guste el gobierno que existe en Irán y toda la represión que sufre su población, haga actuaciones fuera del marco del derecho internacional", ha indicado.

Chivite ha señalado que "desde las instituciones europeas lo que yo tengo que defender es la unidad de Europa para la protección de todos y cada uno de los países que conforman Europa". "Europa se fundó bajo unos valores de respeto al derecho internacional, del respeto a la democracia, unos valores de paz, de convivencia, y la Unión en su conjunto tiene que defender esos valores y ese marco del derecho internacional. Y Europa va a responder en esa línea, tal y como estamos escuchando a diferentes líderes europeos", ha manifestado.

En respuesta a los periodistas, ha indicado que en la reunión se ha abordado, entre otras cuestiones, "la necesidad de una Europa unida frente a amenazas que además van en contra de nuestro sistema democrático".

Por otro lado, ha manifestado que "la competitividad es la que hace a nuestra industria fuerte". "Eso lo tenemos claro, y además en Navarra la industria es la base de nuestra economía y de nuestro desarrollo social", ha apuntado.

A su juicio, "la idea que tiene Europa del 'Made in Europe' y de esa cierta normativa con respecto a respetar todas las cadenas de valor y la industria europea es que ese es el camino que tenemos que seguir".

"Esto no es una cuestión de cerrar mercados, sino de invertir en mejorar la competitividad de la industria, invirtiendo en innovación, invirtiendo en digitalización, en la transformación de nuestra industria para hacerla más sostenible, y esa es la tarea que tenemos que hacer: apostar por nuestra industria, desde nuestros pilares y desde nuestros valores para ganar en competitividad", ha remarcado.