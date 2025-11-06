Chivite destaca el acuerdo presupuestario con EH Bildu que da "estabilidad y certidumbre"

PAMPLONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha valorado el "diálogo político", poniendo como ejemplo el acuerdo alcanzado con EH Bildu para aprobar los Presupuestos de 2026, lo que da "estabilidad y certidumbre" a la Comunidad foral. "Navarra avanza por la senda de la prosperidad, el desarrollo económico y la estabilidad", ha indicado.

Chivite, que ha contestado en el pleno del Parlamento a preguntas de EH Bildu y PSN, ha destacado que los presupuestos para el año que viene "afianzan un modelo económico y social muy concreto, en donde la inversión en políticas sociales implica más de la mitad del presupuesto y nos dibuja una Navarra más próspera, innovadora, plural y solidaria". Igualmente, combina el "impulso a la actividad económica y el empleo" con el aumento de la "necesaria inversión social".

La presidenta ha puesto en valor "el diálogo y el acuerdo político" que permiten a un gobierno en minoría "articular mayorías". "En tiempos en los que hay quien demoniza el acuerdo, que pretende deslegitimar las instituciones y la política, tenemos la responsabilidad de seguir construyendo, de seguir avanzando, de seguir haciendo políticas para la mayoría social y seguir defendiendo también un sistema", ha manifestado. Frente a otras comunidades gobernadas por la derecha donde "se aprecia la incapacidad para llegar a acuerdos presupuestarios", ha vuelto a destacar que "estabilidad y certidumbre es lo que da este Gobierno".

María Chivite ha resaltado que "Navarra avanza por la senda de la prosperidad, el desarrollo económico y la estabilidad" y ha puesto en valor los indicadores económicos de Navarra con "altísimas tasas de empleo y de niveles de bienestar". En este sentido, ha añadido, el acuerdo presupuestario "nos ayuda a contar con un marco para seguir en esa senda y dotar de estabilidad y certidumbre a nuestra comunidad".

Un proyecto de presupuestos, ha indicado, que hace "un mayor esfuerzo en materias como atracción y promoción de suelo industrial" y para "seguir haciendo inversiones y atrayendo inversiones a nuestra comunidad". En este sentido, ha avanzado que la semana que viene viajará a China con el objetivo de "trabajar desde la diplomacia comercial relaciones empresariales e institucionales que favorezcan inversiones en nuestra comunidad".

Por otro lado, ha recordado que el proyecto de Presupuestos para 2026 encara ahora el trámite de enmiendas en el que los grupos parlamentarios "vais a tener vías para poder mejorar estas cuentas, ahondando en el modelo de prosperidad compartida y de crecimiento económico inclusivo que promovemos la mayoría social y política de esta comunidad".

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha destacado que ya son siete los presupuestos con los gobiernos de Chivite y, en total, once que "no están condicionados por la derecha, en los que la influencia de EH Bildu es cada vez más acusada" y con los que "la gente gana". Ha puesto en valor el "diálogo y la negociación para avanzar en el bienestar de la sociedad" y ha remarcado que ese es el "camino que vamos a seguir" en su coalición.

Aznal ha afirmado que "todas nuestras aportaciones tienen como fin último mejorar la vida de la gente", citando el "fortalecimiento de los servicios públicos, avanzar en "la dignificación de las pensiones", el desarrollo de la vivienda pública o el desarrollo de infraestructuras sanitarias y la reducción de los plazos de valoración de dependencia. A ello ha sumado el acuerdo de iniciar los trámites para el traspaso de la competencia de la inspección laboral o la implantación del modelo D en Falces.

En la misma línea, la socialista Ainhoa Unzu ha destacado el "trabajo, el diálogo y la búsqueda constante de consensos" por parte del Ejecutivo foral. En un contexto "marcado por la confrontación continua, Navarra demuestra que es una tierra de acuerdos y de enorme compromiso con la ciudadanía", ha subrayado, para indicar que los Presupuestos para 2026 son "responsables, ambiciosos y profundamente sociales" y "apuestan por el futuro de Navarra y mejorar la vida de las personas".

Frente a ello, ha censurado los "intentos de desprestigio, mentira, acoso y manipulación" de UPN, PPN y Vox y ha censurado su "actitud de bloqueo desde el primer día que María Chivite es presidenta". El acuerdo presupuestario, ha insistido, "garantiza la estabilidad institucional y demuestra que el diálogo es lo que funciona" y se traduce en "avances reales".