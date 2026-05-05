Chivite destaca de Carlos Garaikoetxea "su permanente defensa de los derechos humanos y su aportación a la convivencia"

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha lamentado este martes el fallecimiento de Carlos Garaikoetxea, el primer lehendakari tras el franquismo, y ha destacado de él "su permanente defensa de los derechos humanos" y su "aportación a la convivencia".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha explicado que ha hablado con la familia de Garaikoetxea, a la que ha trasladado sus condolencias y su voluntad de acudir al funeral.

"Desde luego, si algo podemos destacar de Carlos Garaikoetxea es que fue un navarro que supo gestionar la transición a una Euskadi democrática y yo sobre todo destacaría su permanente defensa de los derechos humanos, de la justicia social, su aportación siempre a la convivencia, siempre con ese perfil constructivo. Es un ejemplo en lo que tiene que ver con una construcción de convivencia", ha indicado Chivite.