Chivite destaca su "compromiso" con la UPNA y defiende el papel de la universidad para fortalecer territorios y personas

Acto de apertura del curso académico 2026-2027 de Campus Iberus. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha destacado este viernes, durante el acto de apertura del curso 2026-27 de Campus Iberus, el Campus de EXcelencia Internacional del Valle del Ebro integrado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA), la Universidad de Zaragoza, la Universitat de Lleida y la Universidad de La Rioja, el compromiso del Ejecutivo foral con la UPNA y ha reivindicado el papel de la universidad para "fortalecer" los territorios y las personas. Ha resaltado el nuevo convenio plurianual y ha subrayado que el centro afronta el futuro "más fuerte, más capaz y más preparado".

El acto, que se ha celebrado en el aula Fernando Remacha del edificio El Sario de la UPNA y ha contado con la presencia de más de 300 personas, ha estado presidido, además de por Chivite, por el presidente de Campus Iberus y rector de la universidad navarra, Ramón Gonzalo, acompañado por su homólogas de las otras tres universidades, Rosa Bolea Bailo (Universidad de Zaragoza), M. Àngels Balsells Bailón (Lleida) y Eva Sanz Arazuri (La Rioja).

La lección inaugural, titulada 'La transición energética: de construir tecnologías a construir sistemas', ha corrido a cargo de Arantza Ezpeleta, CEO de Acciona Energía e ingeniera de Telecomunicación por la UPNA.

Entre otras autoridades, han acudido el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; la delegada del Gobierno en la Comunidad foral, Alicia Echeverría; los consejeros Javier Remírez, Ana Ollo, Juan Luis García, Mikel Irujo, Fernando Domínguez y Rebeca Esnaola, así como representantes políticos del Ayuntamiento de Pamplona y la Cámara foral.

En su intervención, la presidenta Chivite ha resaltado que Campus Iberus, conformada por cuatro universidades, demuestra que "la cooperación suma". "El conocimiento no entiende de fronteras administrativas" y no se detiene "ante los límites de una ciudad, una comunidad autónoma o un país"; y, por lo tanto, "nuestras universidades tampoco deben hacerlo, porque una universidad fuerte es una universidad conectada" con otras universidades, centros de investigación, empresas, instituciones y, sobre todo, "con las necesidades y aspiraciones de la sociedad".

Chivite ha reivindicado la capacidad de la universidad para "fortalecer" los territorios pero también las personas. Ha animado a la comunidad universitaria a "aprender a relacionarse, colaborar y trabajar con otras personas y realidades diferentes". Algo que, ha subrayado, "inmuniza" ante el "creciente individualismo" que, si "elimina el reconocimiento al otro", "muta en indiferencia" y es "una amenaza real contra la democracia". "Cuando dejamos de ver al de enfrente como persona, empezamos a verlo como obstáculo", ha advertido. Por ello, ha reivindicado el "carácter humanista" de la universidad: "Frente a discursos utilitaristas, este debe ser un espacio de reflexión crítica y de salvaguarda de la dignidad humana".

También se ha referido al "fenómeno" de la inteligencia artificial que "está cambiando a toda velocidad nuestra manera de trabajar, de aprender, de comunicarnos y, probablemente, de entendernos a nosotros mismos". Una realidad "inquietante" ante la cual ha remarcado que debe ser desde la universidad desde "donde tendrán que venir las respuestas que necesitamos ante un futuro incierto".

La presidenta ha resaltado el compromiso del Gobierno foral con la UPNA, que se evidencia en el nuevo convenio plurianual de financiación, con cerca de 400 millones hasta 2028, con un crecimiento anual de 4,8%. "Es el convenio más largo firmado hasta la fecha y proporciona a nuestra universidad estabilidad, capacidad de planificación y una perspectiva a medio plazo", ha valorado.

Ante el hecho de que en 2027 habrá elecciones forales, de las que saldrá un nuevo Gobierno de Navarra, Chivite ha querido hacer "rendición de cuentas de la etapa que termina", destacando los dos convenios y el "marco estable de financiación", el aumento de la oferta académica, nuevas instalaciones como la facultad de Ciencias de la Salud o la futura ley foral del Sistema Universitario, que se debatirá en este periodo de sesiones. También ha .destacado el aumento este curso de umbrales económicos de las becas universitarias

GONZALO APUESTA POR "HACER CRECER NAVARRA A TRAVÉS DE SU UNIVERSIDAD"

El rector de la UPNA, Ramón Gonzalo, ha destacado la universidad como una institución "comprometida con el entorno, que genera impacto en la sociedad y con unos resultados que lo avalan". Entre ellos ha citado el hecho de que el centro académico se sitúe, con el 50,9%, entra las cinco universidades españolas que obtienen financiación para más proyectos en la convocatoria estatal de Proyectos de Generación de Conocimiento o que se haya alcanzado el dato "histórico" de 640 personas haciendo su tesis doctoral, una cuarta parte de las cuales son extranjeras.

Gonzalo ha destacado que estos resultados son fruto de la comunidad universitaria, del apoyo que ha recibido del Gobierno de Navarra para "asumir retos conjuntamente y entender que la universidad es una herramienta estratégica para el futuro de Navarra", y de la "confianza de muchas instituciones navarras" con las que se comparten actividades relacionadas con la investigación, prácticas, formación, emprendimiento, voluntariado o divulgación.

A este respecto, ha considerado que "buena parte" de los resultados de la UPNA son fruto de la combinación entre "una comunidad universitaria comprometida, unas instituciones que confían en su universidad y una sociedad que ha decidido hacer de ella una apuesta de futuro". "Navarra cree en su universidad pública", ha resaltado, para plantear un reto "más ambicioso" para el futuro: "Hacer crecer Navarra a través de su universidad pública".

Ramón Gonzalo ha subrayado que para conseguir esta meta "no basta con valorar lo que hemos conseguido" sino que "tenemos la obligación de anticipar los retos que vienen", entre los que ha enumerado la "integridad académica" y la inteligencia artificial. "Nuestra responsabilidad no es enseñar a nuestro estudiantado a vivir en un mundo sin inteligencia artificial. Es prepararlo para vivir, trabajar y decidir en un mundo con inteligencia artificial", ha remarcado.

El rector también ha puesto en valor Campus Iberus, una "apuesta de cuatro universidades", que se inició en 2010 y que, en la actualidad "es también una apuesta de nuestros cuatro territorios", Navarra, Aragón, La Rioja y Cataluña. En este sentido, ha destacado que el apoyo de las Comunidades Autónomas a este proyecto le da "mayor solidez, credibilidad y capacidad de interlocución". En esta "nueva etapa", ha dicho, ha llamado a preguntarse "qué cosas importantes ya no tiene sentido que sigamos haciendo por separado" y ha apostado por construir una universidad "más abierta, internacional, capaz de atraer talento y profundamente conectada con sus territorios".

CAMPUS IBERUS

En el inicio del acto se ha proyectado un vídeo de la memoria de Campus Iberus en el último año. Así, en materia de docencia, se ha destacado la puesta en marcha del Máster Universitario en Nutrición y Alimentación y del Máster Universitario en Marketing y Emprendimiento Agroalimentario, que se suman al Máster en Economía Circular y a los programas de doctorado compartidos.

En cuanto a la actividad investigadora, se ha recordado que el Campus Iberus cuenta con 84 grupos de acción integrados por 1.400 investigadores y por más de 100 instituciones y agentes económicos. Además, se ha podido contratar a 70 investigadores internacionales y el programa Iberus Interdoc ha permitido la formalización de 23 contratos predoctorales en las universidades de la alianza. En materia de internacionalización, se ha destacado la actividad de la oficina permanente de Campus Iberus en Bogotá (Colombia).