Chivite destaca que los nuevos consejeros saben "trabajar desde el diálogo para buscar acuerdos"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha destacado este viernes en la toma de posesión de los nuevos consejeros tras la remodelación de su Ejecutivo que tanto Javier Remírez, nuevo vicepresidente primero y portavoz, como Inma Jurío, consejera de Interior, Función Pública e Igualdad, "conocen muy bien cómo hacer política y cómo trabajar desde el diálogo transversal para buscar acuerdos"

Tanto Remírez como Jurío han prometido este viernes sus cargos en un acto en el Salón del Trono del Palacio de Navarra. "Prometo, por mi conciencia y honor, respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución española y las leyes, y cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo", ha sido la fórmula que han utilizado ambos.

Javier Remírez es el nuevo vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno, e Inma Jurío, consejera de Interior, Función Pública y Justicia.

A la toma de posesión han asistido, además de la presidenta del Gobierno, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; el defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera; y miembros del Ejecutivo foral, entre otros.

Tras la toma de posesión, María Chivite ha destacado que "este Gobierno encara el último tramo de la legislatura con convicción y compromiso, y con un nuevo impulso político para imprimir fuerza y ritmo al trabajo que vamos a seguir haciendo por y para Navarra".

Chivite ha señalado que "estamos en un contexto de incertidumbre mundial, donde pretende imponerse lamentablemente la ley del más fuerte y es precisamente en este contexto donde debemos reivindicar la buena política, una política sustentada en los valores de la democracia, del servicio público y sobre todo del bien común". "Demasiadas amenazas se están haciendo realidad en el mundo y no somos ajenos al trasfondo de lo que está pasando. Entre otras cosas, que los Gobiernos de progreso somos objetivo prioritario de ese autoritarismo desestabilizador que legitima la vulneración de las leyes internacionales si es necesario para llevar a cabo sus objetivos de poder", ha afirmado.

María Chivite ha asegurado que "ese nuevo orden mundial que algunos quieren imponer supone un peligro para las democracias y para los Gobiernos que trabajamos para toda la sociedad desde el interés general y el bien común". "Por eso, quienes tenemos la responsabilidad de liderar Gobiernos de progreso, tenemos la responsabilidad de gestionar, por supuesto, pero también de la defensa de la política, porque están calando los mensajes de la antipolítica y debemos redoblar esfuerzos para explicar los porqués de las cosas, para hacer una política más pedagógica, una política más cercana", ha indicado.

La jefa del Ejecutivo ha señalado que "no vale solo con gestionar desde unos principios y valores, hay que liderar proyectos que se sustentan en una visión política y en una manera muy clara de entender las cosas". "Las personas que se incorporan al Gobierno saben muy bien lo que está en juego y tienen perfiles que encajan con el abordaje de este contexto especialmente complejo en el que vivimos", ha asegurado.

Así, ha señalado que Remírez y Jurío "saben de gestión, conocen el funcionamiento de esta administración, las políticas de este Gobierno y el programa y compromiso de legislatura, porque están muy cerca del día a día y conocen muy bien cómo hacer política y cómo trabajar desde el diálogo transversal para buscar acuerdos, acuerdos más necesarios que nunca también en este momento, porque si no, otros vendrán con la motosierra a cortar por lo sano y sin ningún tipo de miramientos".

María Chivite ha defendido que "esta legislatura está dejando los mejores indicadores de la historia en términos de empleo, de innovación, de empleabilidad en la Formación Profesional, de logro femenino, de PIB industrial". "Tenemos muchas razones para estar orgullosos de nuestra tierra y de cómo progresa con pilares sólidos, con muchas fortalezas que la hacen resiliente y, por supuesto, también con enormes retos que, si bien no son específicos de nuestra Comunidad, también nos interpelan en lo que atañan nuestras competencias, y hablo fundamentalmente de vivienda, de sanidad, de inmigración, de seguridad, etcétera", ha señalado.

La presidenta ha afirmado que "estamos en la tarea, vamos a intensificar esas áreas como prioritarias, pero sin olvidar el conjunto de las políticas públicas y siempre desde la premisa de la necesidad de lo público".

Chivite ha señalado que "tanto Javier Remírez como Inmaculada Jurío son personas con acreditada experiencia, con gran valía en términos políticos y de gestión, comprometidos con lo público y con la filosofía de este Gobierno".

La presidenta ha apuntado que algunos de los retos de los departamentos que van a dirigir Remírez y Jurío son "seguir impulsando las políticas de transparencia, de igualdad, autogobierno, o implementar la competencia de tráfico o el nuevo Estatuto de Función Pública". "En el caso de Javier, asumes también la portavocía, tarea que conoces muy bien y que en estos tiempos de desinformación creo que cobra especial relevancia. Por eso, este es otro reto que se suma al propiamente específico del departamento. A los dos, muchas gracias por asumir el reto", ha indicado.

"Os incorporáis a un proyecto ya en marcha, lo que siempre tiene ventajas pero también inconvenientes, como casi todo en la vida, pero sabéis que contáis con un gran equipo que está a vuestra disposición, empezando por mí, que, por supuesto, ya os he pedido que deis este paso, y seré la primera en apoyaros para hacer este camino en vuestro día a día", ha asegurado.

Este acto de toma de posesión es "emocionante, con gran significado", ha dicho al presidenta. "Disfrutadlo, vividlo con ilusión, también con responsabilidad y con el compromiso con Navarra que nos mueve y que nos llama al trabajo por el progreso de nuestra tierra", ha señalado.

TRAYECTORIA DE REMÍREZ Y JURÍO

Javier Remírez ya formó parte del primer Gobierno de María Chivite la pasada legislatura, también como vicepresidente primero y como titular de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior. Igualmente, ostentó la portavocía del Ejecutivo.

Sin embargo, en las pasadas elecciones generales, Javier Remírez encabezó la lista del PSN al Senado y obtuvo el escaño, por lo que en esta legislatura ha ejercido como senador en la Cámara Alta, un cargo al que ha renunciado -no es compatible con el de miembro del Gobierno-. Además, Javier Remírez es secretario de Estudios y Programas en la Ejecutiva Regional del PSN que lidera María Chivite.

También forma parte de la dirección del PSN Inma Jurío, secretaria de Autogobierno del PSN. Fue directora general de Justicia e Interior del Gobierno de Navarra (2011-2012). Además, ha sido parlamentaria foral durante una década, desde 2015. No obstante, tras obtener su escaño como parlamentaria en las últimas elecciones forales, decidió en abril de 2025 renunciar al cargo para trabajar como funcionaria en la Delegación del Gobierno en Navarra. Ahora, asume la cartera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno foral.