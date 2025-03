Chivite dice que "bienvenida sea" la plataforma por el TAV, "que hubiera sido más necesaria hace 15 años"

PAMPLONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este jueves que "bienvenida sea" la plataforma en apoyo del TAV presentada la semana pasada, pero ha señalado que "hubiera sido más necesaria hace 15 años, cuando la alta velocidad estaba parada y se invertían cero euros en esta Comunidad en materia de infraestructuras de alta velocidad".

Chivite ha respondido, en el pleno del Parlamento foral, a una pregunta oral del PPN sobre la plataforma PRO-TAV, y ha señalado que "han sido los gobiernos de la derecha en España y de la derecha también en Navarra los que han abandonado a esta Comunidad; la han alejado de este impacto positivo que esta infraestructura va a traer a esta Comunidad, pero la van a traer un Gobierno progresista liderado por el Partido Socialista en España y un Gobierno progresista liderado por el Partido Socialista en Navarra".

Chivite ha trasladado al portavoz del PPN que es "sonrojante" la "exhibición de absoluto desconocimiento que tiene usted al respecto de las inversiones en materia de infraestructuras de esta Comunidad y en materia de Presupuestos". "El último ministro de Fomento de un Gobierno del Partido Popular vino a Navarra a decir que la Comunidad foral no iba a tener alta velocidad, en el año 2017", ha subrayado.

Además, ha indicado que la plataforma presentada es "una plataforma apolítica instrumentalizada políticamente por el Partido Popular en esta Cámara, que es lo que usted pretende hacer con la iniciativa, pero cada cual se retrata por sus hechos". "Partido Popular paralizando esta infraestructura en esta Comunidad y Partido Socialista avanzando, como nunca, las inversiones en alta velocidad en esta Comunidad", ha defendido.

Por su parte, el portavoz del PPN, Javier García, ha criticado a la presidenta, que "está rodeada de socios a los que no les gusta esto de avanzar". "Evidentemente, cuando tengamos el tren de alta velocidad, seguramente será de la mano de un Gobierno que no será del Partido Socialista", ha señalado, para pedir a Chivite que "espabile y empiece con pico y pala a trabajar en aras a mejorar la conexión de la Comunidad foral".

Ha defendido que hay "organizaciones que le quieren ayudar a usted, que no van en su contra". "La CEN, junto con 40 asociaciones y entidades que pretenden dar un impulso al tren de alta velocidad, lo que quieren es acompasarle a usted; no quieren ir en contra de usted o de su Gobierno, quieren favorecer la ejecución de una obra vital para el conjunto de la sociedad navarra, no solo en el ámbito empresarial, sino en el ámbito social", ha dicho.