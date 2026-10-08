Chivite dice que los decretos de vivienda "refuerzan" las políticas adoptadas en Navarra

La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha destacado que los decretos de vivienda que se llevarán a la Diputación Permanente del Congreso "refuerzan" las medidas adoptadas en la Comunidad foral y ha destacado la importancia del "blindaje" de estas normativas estatales. A la vez, ha manifestado la necesidad de "estar unidos porque hay intereses para acabar" con estas medidas.

En respuesta a una pregunta de EH Bildu en el pleno del Parlamento, ha señalado que hay que ver "con más detalle" las medidas incluidas en estos decretos. Así, ha explicado que estos decretos incluyen "impedir los desahucios a personas vulnerables". En el caso de Navarra, ha dicho, ya se venía trabajando desde los servicios de mediación y los servicios sociales; pero considera esta medida es "positiva porque nos da mejor cobertura".

Por otro lado, contempla la prórroga al alquiler de tres años, una cuestión ya contemplada en Navarra con la declaración de zona de mercado tensionado, pero la normativa estatal añade "nuevas protecciones coyunturales".

En cuanto a los alquileres de temporada, ha explicado que "se abre la posibilidad de las sanciones por la vía judicial", que se suman a las administrativas que ya contempla la normativa navarra. Y en cuanto a las medidas ante los fondos de inversión, ha destacado que en Navarra se blindó la vivienda pública con carácter indefinido la legislatura pasada y esta legislatura, las viviendas de alquiler. En la Comunidad foral, ha subrayado, "ya hemos ido trabajando para que la vivienda deje de ser atractiva para esos fondos de inversión".

María Chivite ha indicado que hay cuestiones de estos decretos que "quizás requieran de adaptación a nuestra normativa, por ejemplo, las relacionadas con el tanteo o con las expropiaciones".

La presidenta ha destacado que "hay muchas cuestiones que aquí ya veníamos haciendo con anterioridad, y otras que vienen a reforzar las cosas que aquí ya veníamos trabajando". "Pero lo que queda claro con estos decretos es que este es precisamente el camino, el que veníamos trabajando desde hace años en Navarra: que todas las administraciones que tenemos competencias debemos ejercerla a favor de la ciudadanía", ha defendido. En cambio, ha criticado a "las comunidades del Partido Popular, que se niegan a aplicar la ley, la regulación del mercado tensionado" y que, en Navarra, recurren "una normativa de hondo calado social" como es el blindaje del alquiler social.

Así, ha defendido que "quienes creemos en ello tenemos que estar unidos porque hay intereses para acabar con esas zonas tensionadas o con el blindaje social de las viviendas; intereses que siempre vienen de los mismos y del mismo lado". "Vamos a seguir en ello y si tenemos que ir a los tribunales para defender nuestras medidas y nuestras competencias, no tenga ninguna duda de que lo haremos", ha recalcado.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha considerado que "el mercado de la vivienda ha fracasado" por lo que ha señalado que "es totalmente necesario intervenir el mercado para limitar los precios y para proteger a la gente, porque intervenir el mercado regular es poner los intereses de la gente por delante de los intereses de los especuladores".

Aznal ha remarcado que en Navarra "no podemos limitarnos a esperar a las decisiones que se adopten desde Madrid, porque tenemos competencias, tenemos autogobierno y tenemos herramientas propias". Por ello, ha pedido que se declare todo el territorio de la Comunidad foral como zona de mercado residencial tensionado.