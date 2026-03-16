Chivite dice que se están preparando medidas por los efectos de la guerra aunque primero escucharán a sectores afectados

La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este lunes que el Ejecutivo foral está trabajando en medidas, principalmente en el ámbito energético, para contener los efectos de la guerra en Irán, aunque ha precisado que primero quieren escuchar a los sectores afectados.

"El miércoles tenemos convocado el Consejo Económico y Social. Nuestra idea es escuchar qué es lo que nos piden las diferentes entidades y las diferentes organizaciones. Creemos además que el martes el Gobierno de España en su Consejo de Ministros ha de aprobar alguna medida y lo que hemos hecho nosotros como Gobierno es ya hacer una recopilación de todas las medidas que pusimos encima de la mesa con el tema de la guerra de Ucrania y ver cómo podremos complementar las medidas que el Gobierno de España haga. Pero estamos en una primera fase de escucha y con las medidas preparadas para poderlas poner en marcha", ha explicado Chivite en declaraciones a los medios de comunicación.

La presidenta ha indicado que "sobre todo serán medidas que tengan que ver con el ámbito energético" y ha apuntado que "hoy a la mañana escuchaba cómo en el sector agrario han subido los insumos de combustibles". "Entiendo que iremos principalmente, no únicamente, por ahí. O cómo en otros momentos hemos puesto encima de la mesa medidas fiscales, por ejemplo aplazamientos de pagos, pero creo que estamos en un momento de escucha con medidas preparadas para ver cuáles son las más adecuadas para las circunstancias", ha afirmado.

Por otro lado, María Chivite ha explicado que el Gobierno de Navarra está "siguiendo también las circunstancias día a día porque algo que pensábamos que podía durar pocos días parece que se está alargando". "Por lo tanto, estamos monitorizando también día a día y siguiendo día a día las consecuencias que la guerra de Irán está teniendo en el conjunto de la ciudadanía navarra y también de las empresas navarras", ha señalado.