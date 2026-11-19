Pleno.- Chivite dice que "es cuestión de días" que el Consejo de Ministros apruebe el convenio del Canal de Navarra - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que el Gobierno foral está trabajando "en el marco de sus competencias" para "mejorar la capacidad adquisitiva" de los navarros, a través de "nuestra fiscalidad, con la modificación y deflactación de la tarifa de IRPF, sobre todo para las rentas medias y bajas, y también con medidas en el ámbito de la vivienda".

En respuesta a una pregunta oral sobre un salario mínimo interprofesional propio para Navarra formulada por EH Bildu en el pleno parlamentario de este jueves, Chivite ha señalado que este mismo martes el gobierno de España ha aprobado una nueva subida del salario mínimo interprofesional, hasta los 1.286 euros en 14 pagas.

"Se comenzó en el año 2018, el incremento acumulado es del 75%, unos 550 euros más al mes. Y, por lo tanto, este país avanza en la mejora de las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras", ha subrayado, tras criticar que "para sorpresa de nadie", lo que "ha dicho el presidente de la CEOE es que, por favor, al Gobierno que entre, que derogue tanto la subida del salario mínimo interprofesional como también la subida a los miles y miles de funcionarios, también de esta comunidad".

"Obviamente, nuestro objetivo es que el próximo Gobierno siga siendo un Gobierno de progreso, que siga subiendo el salario mínimo interprofesional, y que siga dignificando las condiciones laborales y los salarios de miles de navarros y navarras", ha manifestado.

Según ha remarcado, "a quien más afecta la subida del salario mínimo interprofesional, en un gran porcentaje, es a las mujeres de esta comunidad", con las que "este Gobierno va a seguir trabajando para ayudarles", porque dentro de nuestras competencias también estamos haciendo mucho, desde ajustar el IRPF, mejorar la fiscalidad de las rentas bajas y medias, todo el despliegue que se está haciendo en medidas para que la vivienda sea más asequible, o cuestiones como la gratuidad del 0-3 público".

Estas medidas, ha dicho, "hacen que Navarra cuente con un ecosistema económico y social que da amplia cobertura y que apoya, sobre todo, a quien más lo necesita". También "a quienes cobran pensiones más bajas o a quienes necesitan el ingreso mínimo vital o la renta garantizada".

"Por nuestra parte y en el marco de nuestras competencias, vamos a seguir empujando para que gobiernos de progreso sigamos liderando este país y para que haya herramientas como los convenios colectivos, como el diálogo social, que impulsen más empleo, pero sobre todo un empleo de más calidad", ha remarcado.

Por otro lado, ha subrayado que "en el marco de la huelga general se habló de vivienda, de empleo, de derechos, de capacidad adquisitiva, de esa mayoría social que no quiere ni recortes, ni retrocesos, ni privatizaciones, ni que desde luego haya agentes que antepongan los beneficios empresariales a costa de la precariedad y el prejuicio de los trabajadores y trabajadoras", ha manifestado, tras añadir que "en esa línea vamos a seguir trabajando".

Chivite ha trasladado al parlamentario de EH Bildu Mikel Zabaleta que "conoce perfectamente el marco de la legislación laboral, conoce perfectamente el marco de nuestras competencias y entiendo que lo que está defendiendo" es "una posición política, para eso está esta Cámara". "Pero le tengo que decir que también hay otros instrumentos encima de la mesa para poder mejorar los salarios de los trabajadores, como por ejemplo acuerdos marcos de negociación colectiva, en los que sin duda se puede mejorar", ha apuntado.

Además, ha destacado que "su posición, la de que haya distintas comunidades con distintos salarios mínimos interprofesionales, por casualidad, o no sé si por casualidad, también fue defendida por la presidenta Ayuso en la Comunidad de Madrid".

"Este Gobierno lo que sí hace es trabajar en el marco de nuestras competencias, porque también el marco de nuestras competencias podemos mejorar la capacidad adquisitiva, sobre todo en esos salarios más bajos. Lo hacemos a través de nuestra fiscalidad, con la modificación y deflactación de la tarifa de IRPF, sobre todo para las rentas medias y bajas, y lo hacemos también tomando medidas en el ámbito de la vivienda, dando ayudas a las familias más vulnerables", ha subrayado.

"También, y creo que de esto nos tenemos que sentir muy orgullosos, yo por lo menos especialmente, de haber hecho por primera vez en esta comunidad un convenio colectivo para el ámbito de la dependencia que afecta a miles de mujeres, sobre todo mujeres, donde hemos mejorado su capacidad exquisitiva, sus condiciones laborales y sus salarios, porque son estas mujeres las que peores salarios tenían", ha destacado.

También ha señalado que aunque "la derecha auguraba una destrucción del empleo con la subida del salario mínimo interprofesional", ha pasado "todo lo contrario". "Tenemos más personas trabajando que nunca, más personas que nunca afiliadas a la seguridad social", ha manifestado, tras subrayar que "como los mantras del neoliberalismo caen por su propio peso, seguiremos avanzando desde una mirada de prosperidad compartida". "En Navarra, impulsando nuestro autogobierno, con nuestras capacidades, para mejorar la vida de las personas", ha dicho.

Por su parte, Zabaleta ha afirmado que "valoramos muy positivamente el incremento del salario mínimo por parte del Gobierno del Estado y reconocemos el rumbo de los últimos años", el cual "ha sido muy diferente a lo que ocurría en la época en que la derecha gobernaba". "Pero nosotros vamos más allá", ha señalado, tras añadir que "primavera pasada perdimos la oportunidad de que Navarra estableciera su salario mínimo", pero "ni nos resignamos ni nos resignaremos".

"El Gobierno de Navarra puede retomar la cuestión y asumir el liderazgo para elaborar una propuesta de modificación del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores y recabar los apoyos necesarios en el Parlamento. Si es aprobada por el Pleno, el Parlamento de Navarra puede remitir la ley al Congreso de los Diputados", ha manifestado, tras criticar que en marzo "debatimos en este Parlamento una proposición de ley nacida de los propios sindicatos" y "PSN y Contigo-Zurekin cerraron la puerta a esta oportunidad porque colocaron el centralismo español por encima de los intereses de la clase obrera navarra". "Aquel día perdimos una oportunidad, pero estos dos grupos del Gobierno siguen a tiempo de reconsiderar su posición, sumarse y articular una mayoría que construya un escudo social para la parte más vulnerable de la clase trabajadora Navarra", ha dicho.