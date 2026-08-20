Chivite dice que el incendio de Urzainki será de "días" y confía en unas mejores condiciones meteorológicas

Archivo - Varias dotaciones de bomberos tratan de extinguir un fuego en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este jueves en Isaba que el incendio forestal que se reactivó el lunes en Urzainki "va a ser un incendio de días" y ha confiado en que esta tarde se dé una mejora de las condiciones meteorológicas para trabajar en su extinción.

Chivite ha acudido este jueves a Isaba al puesto de mando avanzado del incendio forestal para conocer "de primera mano" cuál es su evolución. La presidenta ha explicado que, "dada la orografía del lugar y la sequedad en la que están nuestros montes, está siendo difícil abordar este incendio".

María Chivite ha señalado que están trabajando en el lugar ocho medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del Gobierno de Navarra, y de otras Comunidades que "han querido ayudarnos, lo mismo que nosotros hemos hecho con incendios en Comunidades vecinas". En breve se incorporará un noveno medio aéreo.

La presidenta del Gobierno ha señalado que "se han conseguido abrir unas líneas de agua que hasta ahora no se había podido para abordar el incendio".

Además, ha incidido en que el Ejecutivo quiere "garantizar la seguridad de toda nuestra gente" que está trabajando en la extinción del incendio, "porque está siendo difícil abordarlo, también por el desprendimiento de piedras que se están encontrando".

María Chivite ha apuntado que "es posible que a mitad de la tarde las condiciones meteorológicas nos abran una ventana de oportunidad y puedan mejorar esas condiciones". "Esto va a ser un incendio de días que poco a poco tendremos que ir abordando. Esperemos que la lluvia nos acompañe para que nos ayude a trabajar aquí", ha explicado.

La presidenta se reúne este mismo jueves con los alcaldes y las alcaldesas de la zona. "Gracias también a ellos el abordaje está siendo más facilitador para el conjunto de los trabajadores que están aquí en primera línea", ha destacado.