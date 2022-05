Chivite dice el Instituto de Inversiones nace para apoyar el tejido productivo y Esparza ve "lucha de poder"

PAMPLONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que el nuevo Instituto Navarro de Inversiones creado por el Ejecutivo foral nace con el "objetivo de apoyar, proteger e impulsar al tejido productivo de Navarra" y ha negado que detrás de su creación haya una "lucha de poder" entre PSN y Geroa Bai por controlar poder en el ámbito económico, como ha sostenido el presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza.

Chivite ha afirmado, en respuesta a una pregunta de Esparza en el pleno del Parlamento foral, que el acuerdo programático de la legislatura preveía "impulsar instrumentos públicos de financiación" y ha asegurado que esto es lo que ha creado el Gobierno foral, "no un banco". "Es una herramienta que el sector público pone a disposición de las empresas para el desarrollo de Navarra, responde a los objetivos que la Comisión Europea ha puesto encima de la mesa para los bancos de promoción y las inversiones estarán orientadas a los sectores estratégicos clave. Herramientas como esta ya existen en otras comunidades", ha asegurado Chivite.

Tras ello, ha pedido a Esparza que "no se dedique al chisme" y se ha preguntado si "si está alimentando esperanzas de que el Gobierno no llegue al final de la legislatura o que no pueda reeditarse, pero con sus esperanzas se va a quedar, no hay luchas de poder ni fantasmas volando, hay una cosa que se llama acuerdo de legislatura".

Además, María Chivite se ha mostrado "segura de que las empresas ven este Instituto como un instrumento más de ayuda al sector empresarial".

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que el objetivo del nuevo Instituto "no es ayudar a las empresas, sino tener el control y el manejo del poder económico y de los fondos europeos, es una guerra de poder en toda regla, una lucha política entre socios, que viene motivada por la desconfianza que la presidenta tiene del consejero Mikel Irujo -propuesto por Geroa Bai".

"El PSN busca hacerse con el mayor control dentro del Gobierno, ahora les quieren quitar la gestión de los fondos europeos. Es su juego de tronos particular, con dinero público. Un juego de tronos es indecente siempre, pero en este momento todavía más, porque con la que está cayendo el Gobierno no tiene que estar en estas cosas, se debiera estar dedicando a ayudar a las empresas, a generar actividad económica", ha afirmado

Esparza ha planteado que la pregunta es si este Instituto "cumple con los objetivos políticos de PSN y Bildu y la respuesta es que sí, pero eso sí, que lo paguen los ciudadanos a través de sus impuestos". "Fortalecen su posición en el Gobierno y debilitan a Geroa Bai y por tanto fortalecen a EH Bildu. Es una decisión política única y exclusivamente", ha dicho.

Chivite ha criticado a Esparza por decir que "hay que ayudar a las empresas" pero "luego vota en contra de las ayudas". "¿Ese es el papel para el que se ha quedado Navarra Suma? ¿Para hacer política del chisme?", ha planteado.