Chivite dice que la ley de Salud "da un marco legislativo muy positivo para hacer los cambios" que el sistema "necesita"

PAMPLONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que la ley foral de Salud, cuyo anteproyecto fue presentado y publicado en el portal de participación del Ejecutivo foral el lunes, "nos da un marco legislativo muy positivo para hacer los cambios que nuestro sistema sanitario necesita".

En respuesta a los medios de comunicación, Chivite ha señalado que esta ley "era un compromiso político de primer orden del Gobierno de Navarra" y que "la salud está en nuestras principales prioridades".

"La ley, si no me equivoco, era del año 95 o 96. Necesitábamos esa actualización. Y que haya también un respaldo suficiente para que la norma pueda salir adelante creo que es positivo", ha remarcado.

Ha añadido Chivite que "a partir de ahí, y con el marco de la aprobación de esa norma, creo que deben llegar también otros desarrollos normativos para actualizar nuestro sistema sanitario".