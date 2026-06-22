Chivite dice que el Museo de Navarra "ha sabido dialogar con su tiempo, adaptarse, renovarse y escuchar a la sociedad"

Imagen de la visita de la presidenta Chivite al Museo de Navarra con motivo de su 70º aniversario - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha participado este lunes en el acto de celebración del 70º aniversario del Museo de Navarra, donde ha remarcado que la institución, a lo largo de siete décadas, "ha sabido dialogar con su tiempo, adaptarse, renovarse y escuchar a la sociedad".

En el acto también han participado la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola; el director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía; la directora del Servicio de Museos, Susana Irigaray; la directora del Museo de Navarra, Mercedes Jover; y la técnica responsable de colecciones, Marta Arriola.

En su intervención, Chivite ha destacado que el Museo "materializa la democratización cultural" ya que el patrimonio "no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todas y de todos". "La cultura no puede ser un espacio reservado a quienes tienen más recursos, más tiempo o más formación. La cultura debe ser de todas las personas", ha incidido.

Chivite ha reivindicado asimismo la "responsabilidad compartida" en la preservación de las más de 50.000 piezas que contiene el espacio museístico. "El Museo y sus tesoros no son nuestros son solo un préstamo de quienes nos precedieron y que tenemos el deber de entregar, intacto y enriquecido, a quienes vendrán después", ha indicado.

En este sentido, ha subrayado que el Museo de Navarra "no mira hacia atrás", sino que "mira hacia adelante, hacia un futuro en el que la cultura sea cada vez más accesible, más inclusiva y más compartida".

Ha destacado además que en los últimos años han llegado hasta el museo "obras fundamentales que se han incorporado a su relato", y también que "se han renovado espacios y discursos, se han mejorado instalaciones y se ha avanzado en eficiencia energética". A su juicio, "la cultura debe apelar al pensamiento crítico y generar debate social", y "por eso es tan importante el giro museológico de 2019".

Por su parte, la directora del Museo de Navarra, Mercedes Jover, ha afirmado que "durante estos 70 años el museo ha estado abierto ininterrumpidamente", por lo que "nos damos cuenta de que ha recibido no solo el apoyo necesario de las sucesivas autoridades políticas, en forma de acompañamiento y presupuestos, sino la validación de la sociedad, la comunidad para la que ha trabajado" y para la que "sigue trabajando y sirviendo".

"Nos atrevemos a decir que es una institución nuclear de la cultura navarra", ha apuntado. A su juicio, el Museo "ha demostrado ser un centro cultural riguroso" y "activo", "pionero en muchos aspectos". "Trabaja al ritmo que le marcan sus recursos, pero creemos que en la buena dirección", ha indicado.

70º ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN

A su llegada, Chivite, acompañada por el resto de autoridades asistentes, ha realizado una visita a las distintas instalaciones del museo, y en la misma ha podido ver piezas como la colección de pinturas murales góticas, los capiteles románicos de la catedral de Pamplona o el retrato del marqués de San Adrián pintado por Goya.

El acto celebrado este lunes se complementa con un programa de actividades, que tendrán lugar el próximo 24 de junio, coincidiendo con el día del aniversario. Así, se realizarán varias visitas a cargo de especialistas, gratuitas hasta completar el aforo, y se proyectará el mencionado documental. La oferta se completará con un vino para las personas asistentes en la Terraza del Mirador del museo.

Asimismo, para conmemorar el aniversario, el Museo de Navarra ha trabajado en la mediación de las diez obras maestras que exhibe en su exposición permanente. Así, en la web de la institución pueden consultarse diez textos, acompañados del mismo número de videopodcast, realizados por personas especialistas en esos bienes culturales.

EL MUSEO DE NAVARRA, DEL 1956 AL 2026

El Museo de Navarra abrió sus puertas el 24 de junio de 1956, bajo la dirección del navarro Joaquín María de Navascués, entonces director del Museo Arqueológico Nacional.

La mayoría de los fondos eran de procedencia navarra, pero se incorporaban piezas del resto de España como elementos de contextualización con fines didácticos.

El 26 de enero de 1990, después de unas obras de remodelación que habían durado tres años, el Museo reabrió con un aspecto "funcional y moderno", fruto del proyecto del estudio de los arquitectos catalanes Jordi Garcés Bruses y Enric Soria Badía.

La institución se convirtió con estas obras en "el primer museo provincial del país en acometer una modernización integral". Las nuevas instalaciones quedaron compuestas por seis plantas, dedicándose la planta baja a exposiciones temporales.

Por su parte, la exposición permanente del Museo se desarrolla a lo largo de 46 salas, que recorren piezas que datan desde la prehistoria de Navarra a la actualidad, pasando por la romanización, la épica visigótica, románica y prerrománica, el arte hispano-musulmán o el patrimonio cultural de los siglos XVII a XIX.

En 1997 se abrió una nueva sala en las instalaciones de la iglesia del antiguo hospital (templo datado del siglo XVI) y en 2011 se presentó también la nueva sala de la Prehistoria y la Edad del Hierro.

En 2018, asimismo, la capilla del Museo se convirtió en una sala de exposición de arte contemporáneo de Navarra. En 2019, la institución se embarcó en un plan de actualización y renovación, bajo el lema de 'Todo el arte es contemporáneo'.

El nuevo discurso museológico, redacto por técnicos del Servicio de Museos, pretendía "alejarse de la tradicional división por épocas y estilos, para hacer hincapié en su lugar en la producción contemporánea y en el diálogo" entre los visitantes y las obras. Se trataba, en definitiva, de "apelar a la reflexión, y generar entre el público del museo tanto disfrute como pensamiento crítico".

Para desarrollar el proyecto 'Todo el arte es contemporáneo', se acometió también la mejora de las condiciones ambientales en las salas de exposición permanente, enfocadas a mejorar la eficiencia energética.

Los trabajos fueron financiados con fondos europeos, y han consistido en la sustitución y mejora de las cubiertas y el cambio de todos los cerramientos del edificio. Se llevaron a cabo entre 2024 y 2026.

COLECCIONES DEL MUSEO

La colección del Museo de Navarra ronda las 50.000 piezas, entre antigüedades, hallazgos arqueológicos y pinturas, entre otros. Destaca el conjunto de pinturas murales góticas procedentes de diversos templos navarros, trasladadas a lienzos en los años cuarenta del siglo XX por Ramón Gudiol.

Otras piezas señalables del patrimonio del museo son varios bienes procedentes de la capital de Pamplona (como los capitales románicos de la fachada y el claustro o su conjunto de pintura mural gótica), las grisallas renacentistas del Palacio de Oriz, la arqueta de Leire, el mencionado retrato del Marqués de San Adrián, o las obras de arte contemporáneo ganadoras de los Premios Navarra de Pintura y Escultura, así como los fondos fotográficos de los pioneros de la fotografía artística en Navarra.

También sobresalen por su relevancia internacional piezas como el Mapa de Abauntz, el Hombre de Loizu, la Mano de Irulegui, la estatua togada de Pompelo, una pieza de marfil ejecutada en Medina Azahara (Córdoba) en el año 1004 aproximadamente o la colección numismática del Museo.