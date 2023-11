Chivite dice que Navarra será "Comunidad foral, diferenciada y dentro de España" mientras ella sea presidenta

PAMPLONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este jueves que, mientras ella sea presidenta, Navarra "va a ser una Comunidad foral propia, diferenciada, dentro de España y con aspiraciones a nivel de calidad de vida de las mejores regiones europeas".

Chivite, que ha respondido en el pleno del Parlamento foral a preguntas de PP y Vox sobre los acuerdos del PSOE con EH Bildu para la formación del Gobierno en España, se ha remitido a las declaraciones que han hecho las fuerzas políticas que han participado en el diálogo para acordar un "Gobierno de progreso".

La jefa del Ejecutivo ha pedido al PP que "se estudie el reglamento del Parlamento, porque esto es un pleno de control a la acción del Gobierno de Navarra, y su pregunta nada tiene que ver con la acción del Gobierno de Navarra ni la gestión del Gobierno de Navarra".

Chivite ha afirmado que "Navarra es una comunidad plural y nuestra responsabilidad como Gobierno es gestionar y reconocer esa pluralidad, y ustedes lo único que hacen es construir una estrategia de odio y de confrontación entre los que califican de buenos navarros y los que para ustedes no somos buenos navarros".

Además, ha reprochado al PP que le pida transparencia. "¿Sabe qué no conocen los navarros ni el conjunto de la ciudadanía de este país? Las reuniones que el PP ha mantenido con Junts y cuáles fueron sus conversaciones, qué es lo que le ofreció al PNV, hasta ahora sabemos que al menos el Ministerio de Industria", ha dicho.

Chivite ha subrayado que "este Gobierno no va a contribuir a alimentar ningún mensaje de confrontación entre buenos y malos" y ha apelado a la "convivencia pacífica y a la defensa de las ideas con las palabras".

Además, ha dicho al PP que "ya va siendo hora de que asuma el resultado del debate de investidura, que asuma que el PSOE ha conseguido el apoyo mayoritario de los representantes de la ciudadanía y que asuma que le quedan al menos cuatro años más en la oposición".

El portavoz del PPN, Javier García, ha señalado que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, afirmó el pasado sábado que iba a ser "exigente con el recién investido presidente Pedro Sánchez" e iba a "presionar para conseguir el reconocimiento nacional de Euskal Herria". "Esto son palabras de ese demócrata convencido, ese mismo que tachó de fascistas a quienes se movilizan contra la amnistía y el golpe de Estado en todos los rincones del país. Ese es su socio preferente", ha dicho a la presidenta.

García ha señalado que "no todos los navarros se creen lo que vienen diciendo, que no hay ningún pacto, porque todos conocemos la trayectoria de Bildu y del Partido Socialista". "Si sabe cuáles son los acuerdo con EH Bildu, le pido transparencia", ha trasladado a Chivite.

Según el parlamentario 'popular', "hay algo que ocultan". "No sé si lo que quieren es no decirlo o directamente usted no lo sabe. Su peso dentro del Partido Socialista es prácticamente nulo. Cerdán -secretario de Organización del PSOE- le representa en muchísimas ocasiones y sobre todo con los pactos con los nacionalistas", ha asegurado.

El parlamentario de Vox Emilio Jiménez ha afirmado que "el Gobierno es líder indiscutible de la mentira y el oscurantismo". "Es un ataque a la democracia llevar a cabo un pacto tenebroso con un partido que siempre ha atacado a Navarra y a los navarros, un partido que lleva a terroristas en sus filas, que no ha condenado a los asesinos y los asesinatos", ha censurado.

Jiménez ha dicho que a Chivite esto le es "indiferente, su único objetivo es permanecer en su poltrona, y da igual el precio". "Poco a poco, mediante hechos consumados, han ido visibilizando a los enemigos de Navarra como un partido amable, democrático, adalid de las virtudes, humanitario", ha criticado.

María Chivite ha respondido que "tenebrosas" son las intervenciones de Vox en el Parlamento. "El otro día abogaban por un golpe de Estado. Tenebrosos son los tiempos a los que usted y su formación política nos quieren llevar, al pasado más oscuro de este país", ha asegurado.