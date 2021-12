Chivite dice que el Plan Reactivar situará a Navarra entre las "más sostenibles, competitivas y cohesionadas de Europa"

PAMPLONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado este viernes que el Plan Reactivar Navarra situará a la Comunidad Foral "entre las economías más sostenibles, competitivas y cohesionadas de Europa".

Así lo ha indicado en la apertura de la jornada 'Fondos europeos Next Generation EU, impulso al Plan Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu', celebrada este viernes en el Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona, en la que ha intervenido la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz.

Durante su intervención, la presidenta ha destacado que el Plan Reactivar Navarra "es el punto de conexión con el Plan de Recuperación de España y el programa Next Generation europeo". Según Chivite, es una apuesta por la que Navarra asume "no solo las transformaciones hacia la digitalización, la innovación, el pacto verde y la cohesión", sino también "un liderazgo que solo desde la proactividad, con iniciativa y audacia, sustentadas en la prospección y el talento, podemos dar un salto cualitativo que no es ya una opción sino una obligación".

Chivite ha señalado que el contexto actual recuerda la importancia de "diseñar estrategias a medio y largo plazo", así como "reaccionar ante la urgencia con amplias capacidades de respuesta". Ha incidido en el valor de la resiliencia "para superar las dificultades y aprender de las experiencias", y ha reforzado el papel de lo público, "una palanca, un factor para el desarrollo social pero también económico", apostando por la colaboración público-privada para construir un "círculo virtuoso que es la garantía de éxito".

El Plan Reactivar Navarra contempla "inversiones en infraestructuras, en innovación, en servicios básicos públicos como la educación, la sanidad, los suministros básicos, el apoyo a la digitalización y la transformación del tejido productivo y a la cohesión desde lo social y lo territorial". "Nos conduce hacia un modelo de gobernanza más horizontal, transparente y participativo", ha recalcado.