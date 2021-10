Chivite dice que el PSN es un partido "de acuerdos y mayoría social" y asegura que "vamos a volver a gobernar" en 2023

PAMPLONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha destacado que el suyo es un partido "de acuerdos y mayoría social", ha defendido su política basada en el "diálogo" frente a la "deriva de la derecha" y ha vaticinado que "vamos a volver a gobernar" en 2023.

Así se ha pronunciado en la clausura del 12º Congreso Regional del PSN en el que ha sido reelegida secretaria general y en el que su ejecutiva ha sido respaldada por el 97,22% de los votos. En su intervención, ha recordado que cuando llegó a la Secretaría General del PSN el partido "no vivía sus mejores momentos" y había sufrido "tensiones internas" y "decisiones o no entendidas o no compartidas". Ante lo cual, "decidimos hacer un nuevo comienzo, construyendo un proyecto común" con el que "se revitalizó el partido, insuflando ánimo y esperanza". Y ha resaltado que llegar a la Presidencia del Ejecutivo foral "es una demostración de que lo hicimos bien porque la ciudadanía nos respaldó y tuvimos resultados suficientes para liderar un gobierno".

Chivite ha destacado las diferencias del PSN con la derecha y ha señalado que "de ellos debe diferenciarnos las formas de hacer políticas". "Para ellos el ruido y el insulto, para nosotros el diálogo y el acuerdo, para ellos la deslegitimación las instituciones, para nosotros la obligación de prestigiarlas, para ellos el miedo y para nosotros la esperanza".

María Chivite ha manifestado que "vamos a por todas" y ha afirmado que "el camino que hemos emprendido no tiene retorno; vamos a seguir haciendo política desde el diálogo y el acuerdo, nunca desde el chantaje y la exclusión". "Hemos demostrado que somos un partido de acuerdos y de mayoría social y vamos a volver a gobernar en el año 2023" porque "la ciudadanía navarra confía en nosotros, es consciente de que la economía y los servicios públicos funcionan", que "hemos puesto serenidad, institucionalidad y equilibrio en las políticas".

Así, ha remarcado que las banderas, las lenguas y las identidades "deben ser respetadas desde la pluralidad que nos caracteriza pero nunca debe ser elemento de imposición, confrontación o separación". Por ello, ha remarcado que "los que creen que la patria se construye apropiándose de una bandera demuestran que no entienden nada. La patria se construye respetando" y "siendo muy conscientes de que las instituciones y los símbolos pertenecen a la ciudadanía, ni a los partidos ni a los líderes políticos".

La secretaria general del PSN ha criticado la "deriva de la derecha por ver quién se sitúa más a la derecha" en Navarra y España. Algo que es, ha opinado, "poco inteligente porque los gobiernos se construyen desde la centralidad y no hay liderazgo posible desde el extremo" que no "aglutina ni permite consensos"

En este sentido, ha señalado que echa de menos una derecha que "haga una oposición de altura, responsable, propositiva y que de verdad piense en la ciudadanía". "Quien sólo aspira a gobernar por gobernar no responde a lo que la ciudadanía necesita", ha remarcado Chivite, que se ha preguntado de qué sirve hacer oposición "chillando, insultando, desgastando" porque "nada se puede construir sobre los insultos".

"Si algo nos ha enseñando la pandemia es que sólo podemos salir adelante colaborando entre gobiernos e instituciones". Por eso, ha opinado que el nacionalismo "debe hacer una reflexión: no se puede prosperar desde el aislamiento, cualquier proyecto político que pase por separar y no por unir, está abocado al fracaso".

Asimismo, Chivite ha advertido ante el "protagonismo creciente de la ultraderecha que pone en cuestión principios fundamentales" y "sólo busca crispar" y ha llamado a "activar las alertas y fortalecer nuestra democracia" ante los "discursos de odio" porque "no vale estar callados". Y ha destacado la obligación de "prestigiar y dar valor a las instituciones" y ha remarcado que "es peligroso dar por sentado" que los avances sociales.

Chivite ha subrayado que respetar la democracia es "respetar al presidente del Gobierno en los actos institucionales", porque "es un presidente al que ha votado la ciudadanía y que ha construido las mayorías para serlo".

Asimismo, ha puesto en valor que el PSN "apuesta por una Navarra de prosperidad que profundiza en autogobierno" y ha remarcado que "ha sido este año, con dos gobiernos socialistas cuando Navarra ha dado más pasos en el autogobierno que en los últimos 20 años", con transferencias como la sanidad penitenciaria o tráfico.

María Chivite ha destacado que la capacidad de acuerdos es "la clave del éxito en política" y ha destacado que los socialistas reivindican el diálogo "ejerciéndolo".

Asimismo, ha asegurado que el PSOE es un partido "nuclear para este país y necesario para los avances". En este sentido, ha afirmado que "España y Navarra avanzan con dos socialistas al frente de ambos gobiernos", con un liderazgo "comprometido con la sociedad, poniendo a las personas en el centro de la acción política".

María Chivite ha señalado que hemos vivido "la mayor crisis de los últimos 100 años, que afortunadamente vamos dejando atrás", ha recordado a los 1.252 navarros que han fallecidos durante la pandemia y ha agradecido su labor a los profesionales esenciales y a las instituciones durante la crisis sanitaria. Y ha expresado su esperanza de que "hayamos aprendido" el valor de "la comunidad, porque sin un esfuerzo colectivo no estaríamos aquí y no habríamos superado esta pandemia".

La líder de los socialistas navarros ha puesto en valor las diferentes maneras de salir de la crisis; frente a "los recortes y la austeridad" de la derecha, ha dicho, "esta vez ha sido protegiendo a trabajadores y ayudando a empresas y autónomos".

Y ha destacado que ahora hay que afrontar "con audacia" retos como la transformación digital o la transición ecológica pero "de una manera justa, sin generar brechas ni desigualdades". Y ha llamado a "dibujar un futuro mejor, más verde e igualitario" de la mano del Plan Reactivar Navarra, el Plan de Recuperación y Resiliencia y los fondos europeos.