Chivite dice que la remodelación del Gobierno busca "acelerar" la gestión y que la legislatura finalizará en 2027

PAMPLONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha insistido este jueves en que la remodelación que ha realizado recientemente en el Ejecutivo foral busca "acelerar" e "imprimir ritmo" a la gestión, y ha asegurado que la legislatura finalizará en mayo de 2027 -la fecha ordinaria prevista para las elecciones forales-.

María Chivite, que ha respondido en el pleno del Parlamento a preguntas de EH Bildu, PPN y Vox sobre la remodelación de su Gobierno, ha destacado que el "impulso político" que busca con estos cambios se traduce en "acelerar, imprimir ritmo", y también "contar más". "Requiere recordar el por qué se hacen las cosas, porque a menudo la intensa labor que nos requiere la gestión hace que nos olvidemos de explicar también al conjunto de la ciudadanía el por qué de las cosas que hace el Gobierno. Y eso es la política, hacer y hacer conforme a unos principios, a unos requisitos y a una manera de ver el mundo y de entender Navarra", ha indicado.

Chivite ha afirmado que el Gobierno "tiene que afrontar retos complejos y también problemas, porque nunca los hemos negado", y ante el contexto mundial actual ha reivindicado "la política". "Por eso el imprimir un mayor perfil político a este Gobierno. Porque creo que debemos reivindicar las políticas de progreso, lo que supone explicar el para qué se hacen las cosas. Porque solo se puede avanzar en términos económicos y sociales y de igualdad de oportunidades desde políticas progresistas", ha indicado.

La presidenta ha asegurado que "los gobiernos dedicamos mucho tiempo a gestionar, a trabajar, y reconozco que también tenemos que dedicar algo de nuestro tiempo a contar más y mejor el por qué de las cosas que hacemos".

En respuesta a EH Bildu, ha afirmado que el Gobierno foral tiene "un acuerdo de programa que estamos decididos a cumplir y tenemos acuerdos presupuestarios que también vamos a llevar adelante". "Tenemos que hacer realidad compromisos como la ley de industria, la ley de salud, la ley de despoblación, la reforma de la renta garantizada. Son algunos de los ejemplos en temas concretos a los que queremos imprimir ritmo y que son un compromiso político", ha indicado.

Respondiendo al PP, María Chivite ha afirmado que "es habitual que los gobiernos, bien sean nacionales o autonómicos, hagan modificaciones". Tras ello, ha asegurado que "no es responsable trasladar a la ciudadanía la incapacidad del Gobierno, la incapacidad de llegar a acuerdos para sacar iniciativas adelante", y ha mencionado así los casos de Extremadura y Aragón, donde los Gobiernos del PP han adelantado las elecciones al ser "incapaces de aprobar los Presupuestos".

Así, María Chivite ha afirmado que "esta legislatura va a finalizar, por supuesto que sí, como finalizan todas". "Finalizará en mayo de 2027. Este Gobierno continúa, va a seguir sacando adelantes cuestiones relevantes y que mejoran la vida de los ciudadanos. Pese a sus constantes ataques no han conseguido hacer caer al Gobierno, sino todo lo contrario, fortalecerlo, así que espere sentado a las elecciones de 2027", ha dicho al portavoz del PPN.

En su turno de intervención, la portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha señalado que "el impulso político" al que alude la presidenta "también compete a EH Bildu, por nuestra propia labor parlamentaria, porque vamos a seguir controlando y orientando la acción de este Gobierno, y también porque EH Bildu tiene importantes acuerdos suscritos con el Gobierno de Navarra". "Falta más de un año para que termine esta legislatura, y es precisamente en el cumplimiento de estos acuerdos donde vamos a centrar nuestra acción política", ha indicado, para mencionar por ejemplo que no se ha implementado todavía la ley del mapa local, y está pendiente el despliegue de la Policía Foral y la asunción íntegra de la competencia de tráfico.

Aznal ha afirmado que "más allá de las caras, de los nombres de los cargos del Gobierno, lo que importa son las líneas de actuación, las políticas que se van a hacer para facilitar el cumplimiento de todos nuestros acuerdos". Así, ha considerado que si la remodelación del Ejecutivo sirve para ello, "bienvenida sea".

El portavoz del PPN, Javier García, ha asegurado, sobre los cambios en el Gobierno, que "lo que podría entenderse como una estrategia para mejorar la gestión, genera más preguntas que certezas". "No estamos ante un cambio que genera mayor liderazgo ni mucho menos que genera una fortaleza a los ciudadanos navarros. Básicamente, estamos ante la prolongación de un final que ya es inevitable", ha señalado.

García ha considerado que Chivite "busca atrincherarse un día más en el poder y prolongar una posición que ha quedado vacía de legitimidad". "Sus formas no son dignas de una presidenta", ha dicho, y ha afirmado que "si le quedara un mínimo de decencia, no debería estar ocupando ese cargo". Así, le ha reclamado la convocatoria "urgente" de elecciones. "Váyase, señora Chivite, por el interés general de Navarra", ha indicado.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha afirmado que no se cree las explicaciones de Chivite para argumentar los cambios de Gobierno. "En las mentiras, sigue a su maestro Pedro Sánchez. Intenta engañar con un parche. Esto no es ni remodelación ni nada, simplemente es una huida hacia adelante de un Gobierno fracasado, que es un Gobierno zombie. No saben adónde van, están totalmente acorralados y no saben si tirar para un lado o para otro. Lo mejor es que se vayan, por el bien de los navarros", ha expuesto.

Jiménez ha considerado que "este Gobierno es un auténtico cadáver y lo peor de todo es que los cómplices, que son los partidos que le están ayudando, están ayudando a la corrupción y están aguantando por un simple interés". Además, ha dicho a Chivite que "no queremos que se vaya a su casa" sino que "acabe delante de un juez".