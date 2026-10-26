Chivite dice "UPN tiene que decidir qué es lo que quiere ser" tras el acuerdo entre PP y Vox para el Senado

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este lunes que UPN "tiene que decidir qué es lo que quiere ser y qué es lo que va a proponer en estas elecciones de cara al Senado", tras el acuerdo que han alcanzado PP y Vox sobre cómo concurrir a la Cámara Alta en las elecciones generales del 29 de noviembre para frenar el acuerdo del PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales.

Chivite, que se encuentra de viaje institucional en Perú, ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que "UPN tendrá que responder, porque UPN se alía con el Partido Popular -para concurrir en coalición- y lo que ponen encima de la mesa es garantizar el autogobierno y el despliegue de nuestras competencias, y ahora sabemos que el Partido Popular y Vox han acordado también, y Vox lo que quiere es el repliegue de las competencias de Navarra".

En todo caso, Chivite ha considerado que "aquí hay dos opciones muy claras, o el frente amplio de la ultraderecha o el frente amplio de la izquierda, que es lo que vamos a poder elegir en el Senado". "Ayer lo que vimos, afortunadamente, fue que ganó Lula en Brasil, también una coalición de izquierdas, y eso es lo que espero y deseo que pase también en nuestro país", ha señalado.