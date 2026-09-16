Chivite inaugura el nuevo Centro de Salud de Villava tras una inversión de 5,9 millones de euros

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y el consejero de Salud, Fernando Domínguez, acuden a la inauguración del nuevo Centro de Salud de Villava. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha inaugurado este miércoles el nuevo Centro de Salud de Villava en lo que ha sido su primer día de actividad. Este nuevo Centro de Salud atenderá a más de 12.000 personas fundamentalmente de Villava, pero también de Ezkabarte y Olaibar, casi un tercio de ellos, mayores de 65 años.

En el acto de inauguración también ha participado el consejero de Salud, Fernando Domínguez, el gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Jon Guajardo, la gerente de Atención Primaria, Itziar Blanco y los responsables y trabajadores del centro.

La nueva dotación ha requerido una inversión de 5.908.797,77 euros que permiten disponer de más de 2.600 metros cuadrados que multiplican la superficie del anterior centro de salud. Este nuevo edificio va a permitir desarrollar la totalidad de la cartera de servicios del centro sin necesidad de compartir espacios ya que dispone de más de 30 consultas donde trabajarán 30 profesionales de medicina, enfermería, administrativos, trabajo social, pediatría, TCAE, psicología y fisioterapia, destacan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

Tal y como ha señalado la presidenta Chivite, se trata de un "un centro moderno, amplio, accesible y totalmente adaptado a las nuevas formas de asistencia". "Un espacio para poner en marcha la Estrategia de Atención Comunitaria de la que Villava es ya un referente. Es decir, un nuevo enfoque en la atención a los pacientes, promoviendo la salud de la población atendiendo e influyendo en los determinantes sociales de la salud", ha indicado.

En ese sentido, ha subrayado que "cuando hablamos de modernización no solo nos referimos a mejores edificios. Actualmente la Atención Primaria es más resolutiva y presta más servicios, así que los nuevos centros de salud tienen que adaptar su diseño a estas capacidades".

Además, ha recordado que "este es el tercer centro de salud que inauguramos en esta legislatura. Antes abrieron Santa Ana, en Tudela, y Ardoi, en Zizur. Y en los próximos meses inauguraremos Cascante y Puente la Reina". En total cinco centros nuevos a los que se añaden las obras de un sexto, el de Erripagaña. Por tanto, ha resaltado Chivite, "cumplimos con el compromiso de modernizar y adaptar la red de Atención Primaria a las necesidades de salud de Navarra".

LAS NOVEDADES

Entre las novedades que han destacado durante la visita se encuentra un circuito respiratorio con entrada independiente y directa desde la calle con dos consultas (medicina y enfermería), zona de limpieza y baño adaptado. De este modo, en épocas de epidemias (como la de la gripe o el VRS) habrá menor riesgo de transmisión en el centro de salud. Además, puede ser utilizada en campañas de vacunación "de manera que se evite la masificación en el resto de las estancias".

También es el primer centro que cuenta con una sala dedicada a la telemedicina. Además de contar con una mesa con cuatro puestos para los profesionales, las paredes están revestidas para insonorizarla y reducir el eco cuando se hagan las llamadas y/o videollamadas. "Esto va a permitir el desarrollo de las nuevas formas de atención que facilitan la accesibilidad a los recursos sanitarios y la atención, sin necesidad de desplazarse al centro", señalan desde el Ejecutivo foral.

El director del centro ha destacado durante el recorrido la importancia de contar con una sala de usos múltiples "amplia y versátil" ya que este centro ha iniciado "un trabajo importante" en el área la atención comunitaria, con el apoyo la Gerencia de Atención Primaria y el Instituto de Salud Pública y Laboral. Derivado de ello se llevan a cabo acciones en el ámbito de la educación grupal como forma de trabajo habitual, ofreciendo talleres sobre alimentación, manejo de la Carpeta de Salud, atención a cuidadores, diabetes, prevención de caídas, primeros auxilios, relajación, tabaco, enfermedades vasculares, etc.

En materia de accesibilidad es el primer centro de Navarra con dos ascensores para facilitar el acceso a la primera y segunda planta del centro, y en materia de humanización, contará, además de con espacios distintos para los pacientes pediátricos, y un espacio destinado a la lactancia para aquellas familias que lo precisen durante su visita al centro.