Chivite insiste en que el objetivo del Gobierno es "conseguir" esta legislatura las tres transferencias "pendientes"

PAMPLONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha insistido en que el objetivo del Gobierno foral para esta legislatura es "conseguir esas tres transferencias" que se encuentran "pendientes": becas, I+D+i e inspección de trabajo.

Así se ha pronunciado este jueves, en respuesta a los medios de comunicación, durante un acto institucional celebrado en el Palacio de Navarra junto al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

En el encuentro entre el Ejecutivo foral y el central, según ha explicado Chivite, también se han "repasado" las transferencias solicitadas por Navarra. "Tenemos encima de la mesa tres: becas, I+D+i, y la última que solicitamos, que ya el ministro me contestó, que es el tema de la inspección de trabajo", ha relatado Chivite.

Según ha continuado, "este es el objetivo que tiene el Gobierno de Navarra: estas tres transferencias para esta legislatura". "El 70% de las transferencias firmadas por esta comunidad, desde que tenemos la Lorafna, han sido firmadas por un Gobierno del PSOE en España y un Gobierno del PSOE en Navarra. Cuatro transferencias desde que soy presidenta del Gobierno, por lo tanto, en la trayectoria me baso para afirmar que seguiremos avanzando en el tema de transferencias, cuyo objetivo político como Gobierno que tenemos es firmar estas que ya le hemos solicitado y que hemos un poco detallado", ha apuntado.

Ha añadido Chivite que "unas con más dificultad que otras". "Pero ya le he dicho al ministro que nuestro objetivo para esta legislatura es conseguir esas tres transferencias. Seguiremos manteniendo encuentros y reuniones", ha remarcado.

Por su parte, Torres ha destacado que Navarra "ha conseguido transferencias y traspasos desde el año 2018, porque entre los años 2011 y 2018 no hubo ninguna". Según ha subrayado, "en 2021 fue la de sanidad penitenciaria, en 2022 el convenio para la gestión del ingreso mínimo vital, en 2023 tráfico y circulación -y hubo que modificar, cosa no sencilla, la Lorafna, y se hizo tanto aquí, en los órganos del Gobierno de la Comunidad foral, como también en las Cortes Generales-, y también recientemente, en diciembre", los tramos navarros de la autopista AP-68.

"Y se suma ahora becas y ayudas de estudio, y también inspección de trabajo y seguridad social, sobre la que ya hemos respondido, tanto a la Comunidad foral como a las comunidades que nos lo solicitan. En estos momentos estamos con seis comunidades que nos han solicitado aumentar en cuanto a autogobierno", ha comentado.

Según ha añadido, "nosotros apelamos a que el Estado de la autonomía tiene que ser desarrollado, lo defendemos desde el Gobierno de España y, lógicamente, esto camina cuando hay gobiernos que creen en ello y lo solicitan y lo logran, como el de la Comunidad foral de Navarra".